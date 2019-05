Efter övertygande inhoppen – nu vill VSK-anfallaren få chansen från start: "Bra på helt andra saker"

SE SENASTE AVSNITTET AV #GRÖNVITAHJÄLTAR – DOKUMENTÄRSERIEN OM VSK FOTBOLL:

Han slog passningen som ledde fram till VSK:s straff i bortamötet med Örgryte. Han löpte sig till ett bra läge att kvittera hemma mot Varberg. Lägg sedan till starka insatser och mål i de senaste U21-matcherna och det mesta tyder på att Emil Skogh är formen på spåren.

– Jag har själv haft den känslan. De kändes väldigt bra mot Örgryte att få vara med i en sådan aktion som leder fram till att vi kan stänga matchen. Även inhoppet mot Varberg kändes väldigt bra, jag börjar komma i form, vågar gör det jag ska göra på planen. Gå en mot en och känner att tempoväxlingarna börjar komma rätt bra, berättar han för Sporten.

Med starka insatser kommer även självförtroendet.

Emil Skogh menar att han fått med sig bra kvitton från de senaste matchernas inhopp.

– Det är inte alltid lätt att hoppa in i en match, det är nästan skönare att starta en match och komma in i matchrytmen direkt. Det gäller att man är med i skallen från start, vilja göra något, förändra och bara köra. Därför har det känts väldigt bra att få komma in och känna att man göra något bra.

Även om formen varit på uppgående senaste tiden har Emil Skogh ännu inte fått starta för Grönvitt i superettan. Just nu har han amerikanen Brian Span framför i kampen om platsen till vänster i VSK-anfallet.

Och även amerikanen har visat stark form senaste tiden.

– Jag och Brian är två väldigt olika spelare. Han är bra på sina grejer, jag är bra på nästan helt andra saker. Det är lite beroende på vad tränarna vill ha, vad de känner för dagen och vad de vill ha ut av spelet, säger Skogh.

Hur sugen är du på att starta?

– Jättesugen. Det är ju det jag går och väntar på att få göra. Det hoppas jag kommer snart, ler han.