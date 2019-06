Galna bortapoängen för VSK – när Halmstad missade tre öppna mål: "Säsongens sjukaste räddning"

Halmstad sätter upp ett högt tempo från start och kommer runt på kanterna gång på gång. Redan i den 10:e minten borde hemmalaget också ha gjort 1-0, men Erik Ahlstrand står för årets miss i superettan när han skjuter över från en meters håll.

Efter det går tempot ner i matchen och VSK får låna bollen allt mer. Men det är fortsatt Halmstad som skapar de heta chanserna. I den 17:e minuten kommer en ny jättemiss av hemmalaget när VSK återigen är överspelade. Men återigen lyckas man inte träffa målburen när Anton Fagerström är överspelad.

VSK har en riktig möjlighet att ta ledningen i den första halvleken. I den 38:e minuten hittar Jesper Florén in till Karwan Safari i straffområdet. Men avslutet går utanför sedan Halmstadsmålvakten är snabbt ute och täcker av vinkeln.

VSK borde ha legat under med ett par bollar i halvtid, men 0-0 står sig tack vare en usel effektivitet från hemmalaget.

I den andra halvleken fortsätter Halmstad trycka på framåt och VSK:s spel blir allt mer desperat.

I den 61:a minuten tvingas Anton Fagerström till matchen första kvalificerade räddning när Erik Kurtulus bryter in från vänster och avslutar i bortre hörnet, men VSK-keepern sträcker ut och får fingrarna på bollen.

Men det är ändå ingenting mot räddningarna han gör åtta minuter senare.

Först räddar han ett friläge, men Halmstad biter sig kvar i anfall och efter ett hårt inspel ska Thomas Boakye för andra gången i matchen bara raka in bollen i öppet mål.Men på något sätt lyckas Fagerström hinna över till den stolpen och reflexrädda. Säsongens sjukaste räddning.

Efter det går tempot ner och Halmstads press kommer av sig.

I stället är det VSK som får ett jätteläge att råna hemmalaget på tre poäng när Emil Skogh kommer helt fri med målvakten med bara fem minuter kvar. Men avslutet går över.

I slutminuterna öser Halmstad in bollar i straffområdet, men på nåt osannolikt sätt lyckas VSK freda sitt mål och klara 0-0.

VSK har nu sex raka matcher utan seger, men laget har samtidigt bara förlorat en av sex bortamatcher den här säsongen.

Matchens miss

Snarare tre missar. Alla för Halmstad. Redan i den 10:e minuten skjuter Erik Ahlstrand över från en meter. Bara sju minuter senare är det dags igen när hemmalagets Thomas Boakye skjuter utanför när hela målet är öppet. Men frågan är om inte Boakyes miss i andra halvlek är snäppet värre. Yttern får ett inspel på bortre och återigen är buren helt öppen. Men ...

Matchens hetaste

... då står Anton Fagerström för säsongens räddning när han på något sätt hinner över och rånar Halmstad på ett givet mål. Fagerström

Matchfakta

Halmstads BK – Västerås SK 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: HBK: Edvin Kurtulus, VSK: Jonas Hellgren, Sean Sabetkar

Publik: 1 936

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Dennis Persson – Boris Ljevar, Simon Johansson (ut 90), Jonas Hellgren – Filip Tronet (ut 62), Karwan Safari, Brian Span (ut 79)

Ersättare: Douglas Karlberg (in 62), Emil Skogh (in 79), Ravy Tsouka (in 90)