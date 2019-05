GRANLUND: Fotbolls-Västerås kravbild på VSK är orimlig – därför ska laget hyllas efter Varberg

Jag vet. Det är så sjukt lätt att sväva i väg när det har börjat så bra. Att Grönvitt är nykomling i superettan verkar många redan ha glömt – efter sex omgångar. Drömmen om allsvensk fotboll i Västerås (senast 1997) har väckts till liv rekordsnabbt.

Med starka resultat kommer förväntningar per automatik.

Men här är det läge att stanna upp och reflektera. Hur kan besvikelsen bland supportrarna vara så stor efter uteblivna poäng mot seriens bästa lag?

Jag har svårt att skaka av mig den känslan som inramade Solid Park under stora delar av matchen.

Självklart vill VSK vinna varje fajt men det gäller också att vara realist. Att förlora med uddamålet mot seriens bästa lag är ingen katastrof.

Det var snarare en viktig lärdom, både för spelare och fans. Det är lätt att glömma den viktigaste nyckeln till framgång – att leva i nuet.

Ni vet, "en match i taget-klyschan" som spelare och tränare alltid pratar om. Så borde även alla grönvita supportrar börja tänka. Eftersom kraven oftast är orealistiskt höga blir det snabbt gnäll och negativ kritik efter en missad passning eller liknande.

Spelarna ute på planen snappar upp mer än vad man tror. Det är bara att gå till sig själv. Får man höra glåpord efter ett misstag blir man rädd och vågar inte spela ut.

Jonas Hellgren hade en träffsäker analys efter lördagens match. Han ansåg att laget måste våga mer på hemmaplan och syftade delvis på att respekten för Varberg var lite för stor i första halvlek.

Men det finns andra faktorer också. Jag tror inte att det är någon tillfällighet att VSK har tagit sex av åtta poäng på bortaplan.

De grönvita spelarna borde hyllas varje minut med tanke på den fina säsongsstarten. Och att man skakade serieledaren sista kvarten var ett styrkebesked.

Positivism besegrar negativism. Ofta kan det vara så enkelt.

I andra halvlek kom det direkt en scenförändring med några fina VSK-chanser. Vem minns inte Karwan Safaris nick rakt på keepern August Strömberg från nära håll.

Och i slutet hade inhopparen Emil Skogh och Filip Tronêt två jättelägen. Den där poängen var inte långt borta.

Till sist måste jag hylla den färske superettan-tränaren Thomas Gabrielsson för hans offensiva coachning med drygt 25 minuter kvar.

Brian Span hade kört fast och byttes ut mot Emil Skogh som på nytt levererade ett piggt inhopp med välbehövlig fart på vänsterkanten.

Dags att ge herr Skogh chansen från start mot Öster om en vecka.

Och sista kvarten kom både Douglas Karlberg och Emir Smajic in med ny energi. Notera att anfallaren Smajic bytte av den defensive mittfältaren Boris Ljevar.

En frisk satsning – och med en tränare vid rodret som vågar förändra kommer det att trilla in en hel del bonuspoäng framöver.

Det är jag lika övertygad om precis som att fotbollslivet blir lättare med ett positivt tänk.

MATCHFAKTA:

VSK–Varberg 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (10) Boris Ljevar, 1–1 (26) Robin Book, 1–2 (55) Astrit Seljmani.

Varningar: VSK: Ilir Berisha, Dennis Persson, Emil Skogh. Varberg: –

Publik: 2 067.

SÅ STARTADE VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Boris Ljevar (ut 83), Jonas Hellgren, Simon Johansson – Filip Tronêt, Karwan Safari (ut 77), Brian Span (ut 64).

Ersättare: Daniel Svensson, Sean Sabetkar, Emir Smajic (in 83), Douglas Karlberg (in 77), Filip Ottosson, Samuel Holm, Emil Skogh (in 64).