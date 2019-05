Han blev injektionen som VSK behövde – här är betygen på alla i Grönvitt

Matchens tre bästa spelare:

1. Filip Tronêt, VSK

Hoppade in för Emil Skogh direkt efter paus. Måste blivit exakt den injektion som VSK-bänken ville se. Skapade lägen på egen hand, spelade fram och höjde intensiteten i matchen. VSK borde fått med sig poäng och det på grund av Tronêts inverkan.

2. Alen Krasnici, Norrby IF

Krasnici var som många i Norrby vass i omställningsspelet. Han gav Dennis Persson mycket att tänka på under den första halvleken. Gjorde även ett gott jobb i defensiven.

3. Jonas Hellgren, VSK

Hade lite mer defensivt ansvar än vanligt. Löste den uppgiften på ett bra sätt och det utan att sluta vara en spelmotor på mitten.

Betyg på alla spelare i VSK:

Anton Fagerström – 2

Jesper Florén – 3

Sean Sabetkar – 2

Calle Svensson – 2

Dennis Persson – 2

Jonas Hellgren – 3

Simon Johansson – 2

Karwan Safari – 3

Emil Skogh (ut 46) – 2

Emir Smajic (ut 13) – spelade för kort för betyg

Brian Span (ut 77) – 2

*********************

Douglas Karlberg (in 13) – 3

Filip Tronêt (in 46) – 3

Samuel Holm (in 77) – spelade för kort för betyg

Betygsskala:

1 = Underkänd

2 = Godkänd

3 = Bra

4 = Mycket bra

5 = Allsvensk klass

Matchfakta

VSK Fotboll–Norrby IF 1–3 (0–1)

Mål: 0–1 (21) Dardan Rexhepi (Jasen Khayat), 1–1 (50) Karwan Safari (straff), 1–2 (86) Abbas Mohamad (hörna), 1–3 (88) Richard Yarsuvat

Varningar, VSK: Samuel Holm

Norrby: Nicklas Savolainen, Didric Andersson

Publiksiffra: 1452 på Solid Park Arena

Så startar VSK: Anton Fagerström – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Dennis Persson – Jonas Hellgren, Simon Johansson, Karwan Safari – Emil Skogh (ut 46), Emir Smajic (ut 13), Brian Span (ut 77). Ersättare: Daniel Svensson, Filip Ottosson, Douglas Karlberg (in 13), Samuel Holm (in 77), Filip Tronêt (in 46), Ravy Tsouka, Albin Sporrong.