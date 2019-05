Hårt pressat VSK krigade till sig en poäng på Gamla Ullevi: "Otroligt att de höll ut"

VSK kom till Gamla Ullevi utan Filip Tronet, Carlos Moggia och Karwan Safari, som alla saknades på grund av skador. Strax innan avspark tvingades man även stryka lagkaptenen Ilir Berisha ur startelvan.

Men trots avbräcken inleder VSK matchen aggressivt och pressar Gais högt.

I den 10:e minuten misslyckas man dock helt med en offsidefälla som hemmalaget utnyttjar kliniskt. Efter en stenhårt inspel från höger och kan Nikola Asceric stänka upp ledningsmålet i nättaket. Otagbart för VSK-keepern Anton Fagerström.

Men det tar inte lång tid innan VSK kan kvittera. Mittbacken Sean Sabetkar når högst på en hörna i den 16:e minuten och kan nicka in 1-1-målet.

Halvleken fortsätter i ett högt tempo med mängder av närkamper. I den 34:e minuten är Asceric så när att göra sitt andra mål i matchen efter ett snyggt inspel på volley som anfallaren dundrar i ribban.

Gais fortsätter skapa heta målchanser i den första halvleken. Med fem minuter kvar är brassen Netinho så när att skruva in 2-1 från strax utanför straffområdet. Men skottet stryker Fagerströms vänstra stolpe.

Men det är inte över där.

I slutminuten av första halvlek får Gais högerback August Wängberg två jättelägen efter varandra. Men båda nickarna räddas vackert av Anton Fagerström och VSK kan hålla 1-1 in i pausvilan.

När den andra halvleken inleds öppnar sig himlen ovanför Gamla Ullevi vilket gör planen svårspelad. VSK behärskar dock underlaget bra till en början och i den 50:e minuten är Dennis Persson så när att ge Grönvitt ledningen med ett tungt skott från straffområdeslinjen.

Fyra minuter senare är dock Gais ännu närmare att ta ledningen genom en nick som både tar i ribban och stolpen, men inte vill över mållinjen.

Hemmalaget kopplar nu greppet om matchen. VSK:s motdrag blir att gå ner på fembackslinje med dryga 25 minuter kvar när Ilir Berisha överraskande byts in.

Ett drag som ger resultat. Gais trycket avtar och VSK sticker upp med farliga kontringar.

I den 72:a minuten kommer den stora chansen för Grönvitt att ta med sig alla tre poängen hem när Gais slarvar i försvaret och ger Emir Smajic fritt skottläge i straffområdet. Men avslutet går strax utanför stolpen.

Med tio minuter kvar får inhoppande Douglas Karlberg nästa jätteläge precis framför hemmamålvakten, men avslutet blir helt misslyckat.

I slutminuterna skapar Gais ett massivt tryck mot VSK-målet och bombar in inlägg. Men VSK lyckas hålla undan otroligt nog.

Slutresultatet 1-1 innebär att VSK tar ytterligare en poäng på bortaplan. Med elva poäng totalt är man kvar på nionde plats i tabellen.

Matchens mest opopulära

Strax innan avspark på Gamla Ullevi var VSK:s lagkapten Ilir Berisha tvungen att kasta in handduken. In kom Sean Sabetkar som därmed fick göra sin tredje start för säsongen. Det tog 16 minuter innan han nickade in sitt första mål för VSK. Hur han firade? Mittbacken rusade rakt emot Gais-klacken och slängde sig på knä framför den buande supporterskaran.

Matchfakta

GAIS – Västerås SK 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 (10) Nicola Asceric, 1-1 (16) Sean Sabetkar

Varningar: Gais: Carl Nyström, Rasmus Rosenqvist, VSK: Boris Ljevar, Emir Smajic, Jonas Hellgren

Publik: 2 193

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Dennis Persson – Boris Ljevar, Jonas Hellgren, Simon Johansson (ut 86) – Brian Span (ut 75), Emir Smajic, Emil Skogh (ut 67)

Ersättare: Ilir Berisha (in 67), Douglas Karlberg (in 75), Filip Ottosson (in 86)