HETA LISTAN: Här är spelarna som kan hamna i VSK – jagar meriterad brasse från rivalen

Pedro Ribeiro, IK Frej, mittfältare

Kommentar: Kreativ spelare i Frej som startat tio matcher i superettan den här säsongen. Har offensiv spets och är bolltrygg. VSK uppges vara intresserade av mittfältaren. Har ett avtal över 2020 - men enligt uppgift sitter brassen på en lägre superettanlön vilket gör att det finns en öppning för ett värvningsförsök. Har meriter från den amerikanska proffsligan MLS (Philadelphia Union).

Hampus Finndell, Djurgården, mittfältare

Kommentar: P18-landslagsmannen hade svårt att ta plats i Djurgården under säsongen 2018 efter flytten från FC Groningen. Utebliven speltid är huvudanledningen till att Västeråsaren funnits på VSK:s radar en tid - för ett lån.

Under maj månad gjorde mittfältaren Finndell allsvensk debut när han hoppade in för sitt Djurgården mot Falkenberg. Totalt har det blivit två allsvenska inhopp under april/maj och är nu stadigt med i matchtrupperna, vilket kan tala mot en utlåning. Finndell, som är fostrad i IK Franke och har haft VSK-profilen Leif Berg som tränare.

Kuriosa: Fanns med i startelvan mot VSK i en U21-match den 16 april på Kaknäs.

Pontus Rödin, Linköpings FC, försvarare

Kommentar: Sporten har tidigare berättat om att VSK följer den talangfulla mittbacken som varit ordinarie i norrettan i flera säsongen – trots ung ålder. Den 18-årige försvararen är en av Linköpings viktigaste spelare och var aktuell för Grönvitt redan i vintras.

VSK har endast tre mittbackar i truppen och Ilir Berisha har missat flera matcher i superettan på grund av skadekänningar. Här kan Grönvitt behöva stärka upp.

Simon Lundevall, Elfsborg, mittfältare

Kommentar: VSK-bekantingen sitter på ett utgående kontrakt med Elfsborg. Har under de senaste säsongerna varit ordinarie i Borås-laget och också varit en av de viktigaste spelarna. Skulle vara en klassvärvning, om VSK lyckas landa honom, i sommar eller i vinter.

Har tidigare kopplats samman med en Stockholmsflytt och allsvenska Djurgården. Har den här säsongen inlett fler matcher på bänken än som startspelare i Elfsborg. Sex matcher, två starter.

Diego Montiel, Beerschot Wilrijk, mittfältare/anfallare

Kommentar: I mars var Diego Montiel aktuell för ett korttidslån till VSK, men hans belgiska klubb Beerschot sa till slut nej. I playoffmatcherna som avrundade säsongen matchades dock 24-åringen sparsamt. På de tio matcherna i kvalet startade Montiel två matcher och hoppade in i fyra.

Frågan är om klubben är beredd att satsa på Västeråsaren till nästa säsong eller nu är beredda att låna ut honom?

Kontakt finns mellan VSK och Montiels agent.

– Men hittills har jag inte fått några indikationer. Men jag utgår att han är aktuell för att spela kvar (i Beerschot) eftersom de inte ville släppa honom tidigare, säger VSK:s sportsligt ansvarige Ado Sadzak men tillägger:

– Det är ett jättelångskott. Men ibland går ju långskotten in.

