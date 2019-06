Mardrömsavslutningen – när VSK tappade ledning till förlust i slutminuterna: "Får inte hända"

Matchen började i ett lågt tempo med mycket felpassningar. Degerfors la sig lågt med hela laget och satsade på kontringar. VSK läts föra spelet men hade svårt att hitta igenom hemmalagets köttmur.

Därför kom VSK:s ledningsmål i den 20 minuten som en blixt från klar himmel när Karwan Safari drar till på halvvolley strax utanför straffområdet.

Målet tvingade hemmalaget upp från skyttegravarna och matchen öppnade upp sig.

Degerfors trycker tillbaka VSK under tio minuter men utan att sätta målvakten Anton Fagerström på några prov.

Sista kvarten av första halvlek är det återigen Grönvitt som har kommandot och i den 34:e minuten är Karwan Safari så när att bli tvåmålsskytt. Men nicken från nära håll blir misslyckad och går utanför.

Till den andra halvleken byter Degerfors in skyttekungen Erik Björndahl och får genast till ett hårt tryck mot VSK-kassen.

På bara fem minuter tvingar man Anton Fagerström till en enhandsräddning samt skapar ett friläge som just Björndahl missar grovt.

Fortsättningen av matchen blir en grinig historia med fler tuffa dueller och ilska mot både motspelare och domare.

I den 56:e minuten är VSK-målvakten Anton Fagerström långt ute och rensar en boll. Han springer ihop med en Degerforsspelare och blir liggande.

Årets succémålvakt spelar vidare, men bara några minuter senare tvingas han bryta med till synes ryggsmärtor. Mardrömsscener för de tillresta VSK-supportrarna.

Matchen fortsätter vara öppen med målchanser åt båda hållen ändå in i mål. Med kvarten kvar kommer en långt inspel bakom VSK:s backlinje som Rasmus Alm möter och trycker in högt bakom inbytte Daniel Svensson som inget kan göra.

Men Grönvitt skulle återta ledningen.

Efter en hörna och lite flipperspel i straffområdet kan Ravy Tsouka vräka sig fram och peta in 1-2-bollen i den 78:e minuten. Högerbacken springer raka vägen ut och firar med de tillresta VSK-supportrarna.

Men matchen skulle svänga igen. Med bara tio minuter kvar tilldöms Degerfors en straff efter att Calle Svensson gått in tufft i en duell. En straff som Björndahl borrar in till 2-2.

Hemmalaget trycker på för ett segermål men när klockan går upp över sex minuters övertid räknar alla in varsin poäng.

Då får Degerfors till ett sista skott från distans som reservmålvakten Daniel Svensson olyckligt tappar in. En mardrömsavlutning som inte får hända. Direkt efter målet blåser domaren av matchen.

Matchens hetaste

Utan tvekan Karwan Safaris ledningsmål. Mottagningen på bröstet strax utanför straffområdet och det perfekt avvägda avslutet på halvvolley som borrar sig ribba in. Ett av säsongens vackraste mål.

Matchens miss

Daniel Svensson fick ingen rolig kväll efter att ha bytt av Anton Fagerström. Reservmålvakten kunde ingenting göra på Degerfors två första mål, men ska naturligtvis ta det sista skottet i matchen. Ett olyckligt ingripande och efter slutsignalen var Svensson otröstlig.

Matchfakta

Degerfors IF – Västerås SK 3-2 (0-1)

Mål: 0-1 (20) Karwan Safari, 1-1 (74) Rasmus Alm, 1-2 (78) Ravy Tsouka, 2-2 (81) Erik Björndahl (straff), 3-2 (90+7) Jacob Ortmark

Varningar: DIF: Rasmus Alm, VSK: Jesper Florén, Boris Ljevar

Så startade VSK:

Anton Fagerström (ut 64) – Jesper Florén, Sean Sabetkar, Calle Svensson, Ravy Tsouka – Simon Johansson, Karwan Safari (in 82), Boris Ljevar – Brian Span (ut 63), Douglas Karlberg, Filip Tronet

Inhoppare: Carlos Moggia (in 63), Daniel Svensson (in 64), Ilir Berisha (in 82)