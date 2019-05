Omdiskuterad straffsituation – när VSK lyckades knipa en poäng mot Öster: "Tränaren är vansinnig"

VSK inleder matchen på Myresjöhus arena klart bäst och trycker tillbaka Öster första tio minuterna. Men förutom en halvfarlig frispark från Emil Skogh som aldrig når målet så har Grönvitt svårt att omvandla spelövertaget till målchanser.

Istället jobbar sig hemmalaget in i matchen. I den 11:e minuten spelar sig Öster förbi VSK:s press och ett flackt inspel från vänster kan så när stötas in i öppet mål.

Resten av halvleken är jämn spelmässigt men Öster känns farligare i sista tredjedelen och skapar flera heta lägen att ta ledningen.

I den 38:e minuten ropar hela hemmadelen av Myrensjö arena på straff när Gustav Ahrn springer sig fri och faller i kontakt med VSK-målvakten Anton Fagerström. Men domaren vinkar avvärjande och halvleken slutar mållös. Östertränaren Christian Järdler är vansinnig vid sidlinjen. VSK-tränaren Thomas Gabrielsson är nästintill lika upprörd och tycker att Ahrn är offside.

VSK inleder den andra halvleken starkt men har fortsatt väldigt svårt att komma till avslut. Precis som i den första tar Öster över spelet mer om mer efter hand.

I den 58:e minuten borde hemmalaget ha tagit ledningen när Calle Johansson får fritt skottläge bara nån meter framför VSK-målet. Men Calle Svensson slänger sig och räddar den Grönvita nollan.

Tio minuter senare har Emil Skogh bortalagets bästa möjlighet så långt när den vänsterfotade anfallaren bryter in och drar till med högern. Men hemmamålvakten sträcker ut och räddar.

Sista 20 minuterna är Öster klart närmare att ta alla tre poängen.

Men närmare än ett skott som går strax utanför Fagerströms högra stolpe kommer man inte och matchen slutar mållös.

Därmed har VSK skrapat ihop nio poäng på de sju första matcherna. Sju av dem har tagits på bortaplan.

Matchens snackis

Borde Öster haft en straff och VSK-målvakten Anton Fagerström blivit utvisad i slutet av den första halvleken? Hemmaspelarna och hemmapubliken tyckte definitivt det. Och visst är det kontakt mellan frispelade Gustav Ahrn och Fagerström som kommer utrusande. Frågan är vem som är först på bollen? Fagerström menar domaren och reagerar ej.

Matchfakta

Östers IF – Västerås SK 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: ÖIF: VSK: Emil Skogh, Boris Ljevar

Publik: 1 862

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren – Filip Tronet (79), Karwan Safari (ut 60), Emil Skogh (ut 85)

Inhopp: Douglas Karlberg (in 60), Brian Span (in 79), Emir Smajic (in 85)