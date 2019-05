Östertränarens ilska efter domslutet – och VSK-målvaktens svar på tal: "Det ser väl alla"

VSK studsade tillbaka efter förlusten hemma mot Varberg när man under söndagen tog en tung poäng borta mot Öster.

Hemmalaget hade klart flest chanser att avgöra drabbningen, men VSK-spelarna lyckades hålla nollan för tredje gången den här säsongen.

Men det var nära att nollan skulle spricka i den första halvlekens 38:e minut när forwarden Gustav Ahrn fick en boll i djupled som han petade förbi en utrusande Anton Fagerström.

VSK-målvakten är tydligt på Ahrn som faller, men domaren vinkade avvärjande. Östers tränare Christian Järdler var vansinnig på domaren.

På presskonferensen efteråt säger han:

– Jag upplever det som att Ahrn är först på bollen och blir träffad på fötterna och trillar. Den ser supersolklar ut från där jag står.

VSK-tränaren håller inte med.

– Jag måste se den på video innan jag uttalar mig. Men jag tror att Anton (Fagerström) var först på bollen, säger Thomas Gabrielsson, som när det hände nästan var lika upprörd på domaren.

– Jag tyckte det var offside på förstaläget men jag måste titta på det också. Men min känsla var att han var offside. förklarar Gabrielsson.

Huvudpersonen själv är diplomatisk när han ska beskriva situationen efteråt.

– Det är en djupledsboll. 50/50-situation. Jag är på bollen, jag är på honom.

Du är först på bollen?

– Jag är på bollen, absolut. Sen är jag på honom också, det ser väl alla. Sen om det är straff eller inte är väl tveksamt. Jag vet inte.

Östers tränare tyckte den var "supersolklar straff".

– Okej. Det var det inte i alla fall, säger Fagerström, som är nöjd med poängen.

– Vi krigar oss till en poäng idag. Det är inget skönlir. Planen var inte alls bra, det är bara sand. Så vi får vara nöjda med den poängen vi tar. Dom har många chanser men jag vet inte hur många skott vi blockar idag. Grabbarna framför mig gör ett fantastiskt jobb.

Matchfakta

Östers IF – Västerås SK 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: ÖIF: VSK: Emil Skogh, Boris Ljevar

Publik: 1 862

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren – Filip Tronet (79), Karwan Safari (ut 60), Emil Skogh (ut 85)

Inhopp: Douglas Karlberg (in 60), Brian Span (in 79), Emir Smajic (in 85)