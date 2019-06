Svensson om tunga tavlan som kostade VSK poäng: "Sjukt surt"

Jakob Ortmarks frisparksmål i den 97 minuten blev matchavgörande 3–2 på Stora Valla mellan VSK och Degerfors.

Frisparken från långt håll gick in via inbytte VSK-målvakten Daniel Svensson som efter den tunga förlusten tar på sig målet.

– Det är sånt som händer, men jag ska ju ta det, så är det, säger Svensson.

Jag överhörde Ortmark som sa att han fick en bra träff och att bollen vobblade.

– Jo, det är klart att det gjorde det. Men som sagt, jag ska ta den. Det är sjukt surt att vi förlorar på den grejen. Men det kommer nya matcher.

Svenssons målvaktskollega Anton Fagerström håller med om att Ortmarks skott var knepigt och menar att situationer som denna uppstår.

– Klart att det är tufft. Det är ett jättebra skott, bollen fladdrar och har sig, sen är det väldigt långt ifrån så man hinner ju tänka en hel del. Men det är sånt som händer, ibland lyckas man inte rädda. Men det är bara att köra vidare, säger Fagerström om det sena 3–2-målet.

Fagerström som tvingades utgå i den 64:e minuten efter en kollision med Degerforsanfallare haltade sig ut till Sportens intervju och konstaterade att han knappt kunde röra sig.

– Det var i situationen när jag krockade med en av deras spelare, jag vet inte om det var i smällen eller om det var i landningen, men det låste sig i ryggen så jag kan inte röra mig nu, säger han.

Målvaktsbytet innebar en konstig situation för ersättaren Daniel Svensson som aldrig fick någon ordentlig chans att värma upp.

– Som målvakt är det speciellt att hoppa in, det är lite svårt mitt under match så där. Men jag fick komma in och plocka ner en hörna direkt och kände att det kändes bra, säger Svensson.

Och fortsätter:

– Sen får de till 1–1 som är ett väldigt bra mål. En fin djupledsboll och sedan ett avslut som sitter i krysset. Sen gör vi 2–1 och efter det får de en straff som jag tycker är billig. Min åsikt är att han krokar i Calle (Svensson) och inte tvärtom.