VSK-anfallaren om publikens missnöje – och tydliga markeringen: "Minst lika besvikna"

VSK har spelat fyra hemmamatcher den här säsongen. Efter 0-0 mot Syrianska under torsdagskvällen saknar man fortsatt en seger på Solid Park arena. Faktum är att Grönvitt bara lyckats göra två mål på hemmaarenan.

Mot Syrianska hade man två jättelägen att spräcka nollan första kvarten, men närmare än så kom man aldrig tre poäng.

Ett av lägena fick anfallaren Karwan Safari, som var besviken efter slutsignalen.

– Vi skapar ganska mycket första 20-25 minuterna men en match är 90 minuter, vi kan inte bara vara bra 20 minuter per match. Vi hade några avslut, någon av mitt eller Emils lägen kanske ska vara mål, säger han.

– Men sen tycker jag att vi måste ställa frågan mer till motståndarna. Varenda en av oss. Utmana när man har bollen. Vi försöker hitta passningen hela tiden, och då tar de man-man och då är det svårt. Vi forwards kan springa mer i djupet, men de som har bollen måste ställa frågan. Annars känns det lite fantasilöst.

Det kändes frustrerat i slutet?

– Nej, inte jättefrustrerande. vi gnuggade på. men vi fick aldrig det trycket vi ville ha i andra halvlek. Det är bara att jobba på. Vi fick med oss en poäng, men vi måste ha trean på hemmaplan. Det går inte så här.

VSK har nu tagit fyra kryss på åtta matcher och endast gjort sju mål framåt.

– Det handlar om vi ska släppa bromsen eller inte. Det är frågan hela laget får ställa sig. Vi släpper in bland de minsta i serien, men vi gör ganska lite framåt, säger Safari.

Kommer det här räcka för att hålla sig kvar?

– Jag tycker vi är för bra för att bara tänka på att hålla oss kvar. Vi måste bygga på vårt eget spel så att vi i framtiden kan ha ett fint spel att luta oss tillbaka på. Just nu tycker jag att vi borde ha mycket mer fantasi på plan. Framför allt på hemmaplan.

Vad beror det på? Är det taktiken eller är det en självförtroendefråga?

– Från tränarnas håll ... de tycker att vi ska ha mer fantasi sista tredjedelen. Men vi måste komma dit också. Vi har lite svårt att komma till sista tredjedelen. Så vi får träna på det. För vi är riktigt bra defensivt. Men om vi ska göra mer mål och spela roligare fotboll så publiken kommer tillbaka till Solid Park så kanske vi måste släppa på bromsen lite.

Publiken vädrade sitt missnöje i slutet av matchen. Förstår du dem?

– Klart de vill ha tre poäng. Vilken supporter vill inte ha tre poäng? Därför vi var besvikna efter matchen och inte sa ett ord.

Men förstår du deras besvikelse?

– Ja, det är klart. Vi är minst lika besvikna. Men vi måste visa med våra fötter att vi är besvikna istället för på något annat sätt, avslutar Karwan Safari.

Matchfakta/superettan

Västerås SK – Syrianska FC 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: –

Publik: 2 358

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Dennis Persson – Boris Ljevar, Jonas Hellgren, Simon Johansson (ut 81) – Filip Tronet (68), Karwan Safari, Emil Skogh (ut 62)

Ersättare: Brian Span (in 62), Emir Smajic (in 68), Samuel Holm (in 81)