VSK fortsatt utan seger på hemmaplan – spelat 260 minuter utan att göra mål

Syrianska inleder mötet på Solid Park arena klart starkast och pressar VSK högt, men utan att skapa några målchanser.

Istället är det hemmalaget som får matchens första jätteläge att ta ledningen när Emil Skogh springer sig fri i djupled i den 7:e minuten. Syrianskas målvakt Dwayne Miller är snabbt ute och avvärjer förstaläget, returen släpper han dock förbi sig men skottet räddas på mållinjen av försvarare.

I den 13:e minuten får VSK ett nytt jätteläge när Filip Tronet stöter fram bollen vackert till Karwan Safari som plockar med sig bollen in i straffområdet och avslutar lågt. Men Dwayne Miller är blixtsnabbt nere och räddar.

Efter den första kvarten går tempot och spelkvalitén ner betänkligt. VSK får allt kortare anfall och Syrianska tillåts ha mycket boll. Men bortalaget har förtvivlat svårt att omsätta bollinnehavet till avslut.

Med bara minuter kvar av första halvlek skriker Syrianska på straff när VSK-backen Calle Svensson täcker ett skott liggandes och får bollen på handen. Men domaren vinkar avvärjande.

Den andra halvleken inleds i betydligt högre tempo och i den 53:e minuten kommer första jätteläget när Emil Skogh drar till med sin vänsterfot strax utanför straffområdet och träffar ribban,

I den 63:e minuten byter Syrianska in Giovanni Hiwat som bara hinner vara på plan i några sekunder innan han gör avtryck med en vänsterslägga som tvingar VSK-målvakten Anton Fagerström till en jätteräddning.

Tre minuter senare går det en sus genom hemmapubliken när viktige anfallsspelaren Filip Tronet tar sig för baksida lår efter en löpning och vinkar omgående på byte.

Matchen tappar återigen i kvalitet sista 20 minuterna med en mängd felpassningar. Inbytte Giovanni Hiwat får dock ännu ett superläge att ge Syrianska ledningen i den 72:a minuten när VSK slarvar anfallaren får fritt skottläge centralt i straffområdet. Men Anton Fagerström gör en ny fin räddning.

VSK försöker sig på en forcering sista kvarten men lyckas inte skapa nånting. Därmed står Grönvitt fortsatt utan seger på hemmaplan i årets superettan. VSK har nu spelat 260 minuter utan att göra mål.

Syrianska i sin tur lyckas med en poäng studsa tillbaka från förlusten mot Mjällby senast.

Matchens hetaste händelse

VSK nollades i målprotokollet för andra hemmamatchen den här säsongen. Men man var bara centimeter från att spräcka nollan redan i den 7:e minuten när Syrianskamålvakten Dwayne Miller är överspelad och Emil Skogh bara ska dundra in ledningsmålet. Försvararen Abdel Diarra hinner dock tillbaka i sista sekunden och räddar bollen på mållinjen.

Matchfakta

Västerås SK – Syrianska FC 0-0 (0-0)

Mål: –

Varningar: –

Publik: 2 358

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Sean Sabetkar, Dennis Persson – Boris Ljevar, Jonas Hellgren, Simon Johansson (ut 81) – Filip Tronet (68), Karwan Safari, Emil Skogh (ut 62)

Ersättare: Brian Span (in 62), Emir Smajic (in 68), Samuel Holm (in 81)