VSK:s galna superhalvlek – krossade Dalkurd med otroliga 6–1: "Fullständigt kliniskt"

Det hände en hel del tidigt när VSK gästade Dalkurd på Gavlevallen på tisdagen. Redan i matchens första minuter visade det sig att VSK-tränaren Thomas Gabrielsson hade mörkat sina taktiska kort, när han formerade sitt lag i en 3–4–3 -uppställning.

Och coachen såg tidigt ut som ett geni. Redan i den fjärde matchminuten kunde Ilir Berisha peta in ledningsmålet fram till 1–0 för VSK, efter att Filip Tronêt nickat in en andraboll efter en hörna i straffområdet.

Den händelserika inledningen var inte över där. Bara ett par minuter senare var Ravy Tsouka nära ett direkt rött kort efter en farlig satsning – och ytterligare några minuter efter det var matchen utjämnad.

Ahmed Awad kom inlöpande från kanten, i luckan mellan Dennis Persson och Calle Svensson, och efter en fin mottagning kunde han placera in 1–1 bredvid Anton Fagerström.

Under stora delar av den första halvleken såg VSK både stressade och slarviga ut. Dalkurd pressade på för ytterligare mål – men VSK lyckades hålla ifrån sig de glödheta chanserna. VSK hade flera intressanta omställningslägen, men saknade ofta kvaliteten i passningarna.

VSK fick sedan en drömstart även på den andra halvleken. Bara ett par minuter hade tickat på klockan när Filip Ottosson hittade fram till djupledslöpande Filip Tronêt med en perfekt passning. Hemmamålvakten Andreas Andersson hamnade på mellandistans – och Tronêt kunde enkelt lyfta in 2–1 till VSK.

Strax efter var det nära ytterligare VSK-mål när Ottosson serverade Samuel Holm som drog till direkt – men den gången hann Andersson ner och rädda avslutet.

Den andra halvleken som VSK gjorde var rakt av den bästa den här säsongen. Med 64 minuter på klockan fick VSK straff efter att Brian Span dragits omkull i bra läge i straffområdet – och Boris Ljevar gjorde inga misstag när han placerade in den till 3–1.

4–1 kom sedan när Samuel Holm styrde in ett lågt inspel från Brian Span med dryga kvarten kvar att spela. 5–1 kom sedan när Simon Johansson kyligt placerade in bollen i en omställning – och förödmjukelsen var sedan fullständig när Filip Tronêt placerade in sitt andra mål i matchen fram till 6–1.

En makalös kross i sista matchen inför sommaruppehållet – och inte minst tre välbehövliga poäng för VSK.

Matchens galna halvlek

VSK:s andra halvlek var det bästa laget visat upp sedan återkomsten till superettan. Mot ett enormt formstarkt Dalkurd gjorde VSK 5–0 i den andra halvleken – med ett fullständigt kliniskt omställningsspel samtidigt som man totalt stängde ner Dalkurd. En hundraprocentig succé för Thomas Gabrielssons taktiska förändringar.

Matchens macka

Filip Ottosson fick chansen från start för första gången i år. I början av andra halvlek visade han var hans kvaliteter sitter. Med en perfekt avvägd lyftning till Filip Tronêt låg han bakom VSK:s ledningsmål tidigt i den andra halvleken, med en boll som många superettanmittfältare bara kan drömma om.

Matchfakta/Superettan

Dalkurd FF–Västerås SK 1–6 (1–1)

Mål: 0–1 (5) Ilir Berisha, 1–1 (11) Ahmed Amad, 1–2 (48) Filip Tronêt, 1–3 (62, straff) Boris Ljevar, 1–4 (73) Samuel Holm, 1–5 (79) Simon Johansson, 1–6 (82) Filip Tronêt.

Varningar, Dalkurd: Besard Sabovic, VSK: Ravy Tsouka, Brian Span

Domare: Mirza Kazic

Så spelade VSK (3–4–3): Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Ilir Berisha, Calle Svensson – Ravy Tsouka (ut 76), Filip Ottosson, Boris Ljevar, Dennis Persson – Filip Tronêt, Brian Span, Samuel Holm (ut 87).

Ersättare: Simon Johansson (in 76), Karwan Safari, Daniel Svensson, Carlos Moggia, Douglas Karlberg, Emil Skogh, Albin Sporrong (in 87).