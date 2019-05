VSK skakade serieledaren – men föll på grova misstagen: "Förtjänta av poäng"

VSK fick en drömstart på Solid Park och tog ledningen efter tio minuter – och det var inte vilket mål som helst.

Mittfältaren Boris Ljevar snappade upp bollen drygt 30 meter från mål, avancerade ett par steg och drog till med en sträckt vrist. Bollen borrade sig upp i det bortre krysset, helt otagbart för målvakten August Strömberg.

Varberg jobbade sig in i matchen och tog över spelet efter hemmalagets pigga start.

Och i den 26:e minuten kom utdelningen efter ett grovt slarv från VSK-försvaret när Calle Svensson inte fick bort bollen – och Robin Book placerade in kvitteringen.

Direkt i andra halvlek fick VSK ett jätteläge när Simon Johansson serverade ett perfekt inlägg till Karwan Safari – men forwarden nickade rakt på August Strömberg från nära håll.

Istället var det Varberg som tog ledningen i 55:e minuten när VSK-mittfältet gick bort sig totalt på mittplanen – och skyttekungen Astrit Seljmanis bjöd på ett kliniskt avslut.

Och med 15 minuter kvar var han nära att göra sitt andra mål via en cykelspark men målvakten Anton Fagerström svarade för en klassräddning.

VSK-tränaren Thomas Gabrielsson satsade allt på ett kort i slutet och bytte in både Douglas Karlberg och Emir Smajic. Hemmalaget skapade ett par bra chanser men det ville sig inte.

Bästa lägena hade inhopparen Emil Skogh och Filip Tronêt.

Matchens hetaste händelse

Boris Ljevar fick en klockren träff med vristen från 25 meter och bollen stack upp i det bortre krysset. Det där händer bara några enstaka gånger i karriären. Och extra kul att det var just den hårt jobbande mittfältsveteranen som fick göra ett sånt mål. Synd bara att det inte räckte till poäng.

Matchens miss

Calle Svensson styr alltid sin backlinje på ett föredömligt sätt och gör sällan några grova misstag. Men ingen är felfri jämt. Varbergs 1–1-mål får den rutinerade mittbacken ta på sig. Hans tafatta försök att klacka bort bollen i ett trängt läge, mitt i straffområdet, var ingen bra idé.

MATCHFAKTA

VSK–Varberg 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (10) Boris Ljevar, 1–1 (26) Robin Book, 1–2 (55) Astrit Seljmani.

Varningar: VSK: Ilir Berisha.

SÅ STARTADE VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Calle Svensson, Dennis Persson – Boris Ljevar (ut 83), Jonas Hellgren, Simon Johansson – Filip Tronêt, Karwan Safari (ut 77), Brian Span (ut 64).

Ersättare: Daniel Svensson, Sean Sabetkar, Emir Smajic (in 83), Douglas Karlberg (in 77), Filip Ottosson, Samuel Holm, Emil Skogh (in 64).