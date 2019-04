VSK-tränarens besvikelse – efter att ha tappat två poäng i hemmapremiären: "Känns surt"

Se analyser och eftersnack i spelaren nedan:

Vädret spelade en stor huvudroll under VSK:s hemmapremiär i superettan mot Brage. Ett snöoväder med starka vindar drog in över Solid park arena under matchen och tilltog i andra halvlek då Brage tog över matchen helt.

I den 55:e minuten lyckas man också kvittera VSK:s ledning efter en markeringsmiss på en hörna och få med sig en poäng från Västerås.

- I första halvlek tycker jag att vi har ganska bra kontroll på dom. Inför andra halvlek visste vi att det skulle bli tuffare med vinden mot oss. De får också lite tryck och vi vet att de är farliga på sina hörnor. Det känns jättesurt att släppa in ett mål så där, säger huvudtränare Thomas Gabrielsson efter 1-1.

Är du besviken över att ni tappar matchen i andra halvlek?

– Jo, så klart jag är besviken över det. Men som jag sa, det blir en annan match i andra. De får mer tryck på oss och är farliga på fasta situationer.

Känns det mer som en förlust?

– Ja, på hemmaplan är vi aldrig glada över en poäng, säger Gabrielsson.

Matchen var stundtals både ful och grinig. VSK-tränaren vill inte recensera domaren men säger:

– Det är nästan som ett derby. Det är krig därute. Men för mig kunde de (Brage) kanske ha fått nåt gult kort mer.

Karwan Safari är också missnöjd över att inte få med sig tre poäng i hemmapremiären.

Men anfallaren är ändå nöjd med starten på säsongen.

– Fyra poäng efter två matcher hade vi tagit alla dagar i veckan innan. Jag tycker vi äger spelet totalt i första halvlek. Sen i andra har de vinden till sin fördel. Vi fick inte upp bollen över till deras planhalva. Men jag tycker inte de skapar jättemycket ändå, säger han.

– Vi ska ha respekt för alla lag, men i första halvlek visar vi att vi inte ska vara rädda för någon motståndare. För spelar vi vårt spel kommer vi igenom vilket försvar som helst.

Matchens stora snackis var bråket som uppstod på tilläggstid i första halvlek när flera Bragespelare blev rasande på Karwan Safari efter att anfallaren träffat en bortaspelare i huvudet med en cykelspark efter signal.

– Ilir (Berisha) går upp i en duell där domaren blåser, men jag tycker inte att det är frispark. Och självklart om jag har en boll framför mig så försöker jag göra en bicykleta. Då blir det så. Han fick lite ont och jag bad om ursäkt, säger han om situationen.

Vad säger du om deras starka reaktioner?

– Ja, men det är adrenalin. Det tillhör fotbollen, så det var inget speciellt.

Matchfakta/superettan

Västerås SK – IK Brage 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (23) Filip Tronet (Simon Johansson), 1-1 (55) Anton Lundin (Robbin Sellin)

Varningar: VSK: Boris Ljevar (45+1), Carlos Moggia (56), Brage: Bjarni Mark Antonsson (9), Peter Rosendal (45+1)

Publik: 5 383