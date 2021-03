SUPERGUIDE: Hetaste frågan i stan – här är allt du behöver veta inför folkomröstningen

Anmäl text- och faktafel

Vad är bakgrunden till att vi folkomröstar om Västerås flygplats?

Den 10 mars 2020 meddelade tre av fyra partier (S, MP och L) i den styrande majoriteten i Västerås att de fattat ett beslut om nedläggning av Västerås flygplats. Centerpartiet, som också är en del av majoriteten, var och är emot en nedläggning. Officiellt beslut om nedläggning var tänkt att fattas på fullmäktige i juni, men sköts fram till hösten på grund av en så kallad minoritetsåterremiss. Under sommaren började en grupp som var emot nedläggningen att samla in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning. Beslut om nedläggning fattades på kommunfullmäktige den tredje september. Två veckor senare lämnades långt fler namnunderskrifter in till kommunen än vad som behövdes för att få till en folkomröstning. Fullmäktige fattade sedan beslut om att en folkomröstning skulle ske och datumet för folkomröstningen, 21 mars 2021, klubbades officiellt på fullmäktige i december.

Varför vill majoriteten av politikerna i fullmäktige lägga ner flygplatsen?

Flygplatsen har gått med stora underskott i många år. I de styrande partiernas gemensamma program med 140 punkter står att flygplatsens underskott ska begränsas till 20 miljoner kronor under 2019 och 15 miljoner kronor 2021. 2019 slutade dock med ett underskott på cirka 24 miljoner kronor.

Vilken är frågan man ska rösta på?

Frågan som ställs i folkomröstningen är: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? Ja eller Nej.

Vem äger flygplatsbolaget?

Nya Västerås flygplats AB ägs av Västerås stadshus AB som i sin tur ägs till 100 procent av Västerås stad.

Varför påverkas andra verksamheter, som flygskolor, om man avvecklar flygplatsbolaget?

Frågan är ställd till Björn Eriksson, Sverigechef på ACR, som driver flygtrafikledning vid totalt 17 flygplatser Sverige, däribland Västerås flygplats:

”Det finns flera anledningar till att flygskolorna och övriga aktörer påverkas av en eventuell avveckling av flygplatsbolaget:

Flygplatsbolaget innehar alla tillstånd för bedrivande av flygplatsverksamheten, till exempel miljötillstånd och tillstånd från Transportstyrelsen. Vissa av dessa tillstånd skulle eventuellt kunna övertas av en ny huvudman, men Transportstyrelsens tillstånd för bedrivande av en instrumentflygplats är exempel på ett tillstånd som skulle behöva sökas på nytt om en ny verksamhetsutövare skulle ta över flygplatsdriften. En sådan ansökan hos Transportstyrelsen skulle ta relativt lång tid i anspråk, kräva att specifik kompetens kan påvisas hos den nya organisationen och dessutom vara en synnerligen kostsam process. Samma sak gäller för flygplatsens miljötillstånd. Om tillstånden för bedrivande av flygplatsverksamhet på flygplatsen upphör, kan av förklarliga skäl inte någon flygverksamhet över huvud taget fortgå, vare sig tung kommersiell linjefart eller privatflyg med mindre flygplan.

Vidare förhåller det sig så att underhåll och skötsel av en flygplats av Västerås storlek kräver en för ändamålet anpassad organisation. Snöröjning, gräsklippning, underhåll av start- och landningsbanan, taxibanor, underhåll av elsystem med mera kräver en organisation som kan hantera den typen av uppgifter, vilket i praktiken innebär en flygplatsorganisation liknande den som finns i dag. Att de aktörerna som är baserade på flygplatsen långsiktigt skulle kunna ansvara för de här arbetsuppgifterna blir utförda enligt gällande föreskrifter låter sig inte göras eftersom de är alldeles för omfattande."

Vad betyder det att Västerås flygplats är en instrumentflygplats?

Frågan är ställd till Björn Eriksson, Sverigechef på ACR.

"Det innebär att det finns mark- och/eller rymdbaserad navigationsutrustning, inflygningsbelysning, kontrollerade och godkända flygprocedurer samt flygtrafikledning på plats, samt att det finns personal och rutiner för att säkerställa att dessa system hela tiden fungerar och är säkra att använda. Syftet med alla de här systemen och klassningen som instrumentflygplats är att flygplan och helikoptrar skall kunna starta och landa i dåligt väder, det vill säga när luftfartygen inte kan framföras genom titta ut genom rutan utan det i stället måste ske med hjälp av flyginstrument ombord. I praktiken behöver all kommersiell flygtrafik (t ex charter, linjefart, taxiflyg, ambulansflyg) en instrumentflygplats för att kunna flyga. Viss typ av utbildning till privatflygpiloter kan ske på andra flygplatser än instrumentflygplatser, men på Västerås flygplats utbildas i huvudsak piloter som skall flyga kommersiellt och då utgör instrumentflygning en absolut nödvändig och omfattande del av utbildningen."

Om flygplatsbolaget avvecklas kommer man inte kunna flyga ambulansflyg därifrån då?

Frågan är ställd till Björn Eriksson, Sverigechef på ACR.

"För att få flyga, i någon betydande omfattning, på en flygplats krävs som sagt olika tillstånd. Detta gäller naturligtvis även för Västerås, om ingen annan anskaffar de tillstånd som flygplatsbolaget i dag har kommer man inte heller kunna flyga till och från Västerås flygplats.

Om flygplatsbolaget avvecklas kommer också tillstånden för instrumentflygplats att försvinna. Även om någon annan aktör lyckas ordna tillstånd för flygverksamhet kommer detta med all sannolikhet inte inbegripa tillstånd för instrumentflygplats. För att bedriva kommersiell flygverksamhet till en sådan flygplats krävs att flygbolaget i sitt tillstånd från Transportstyrelsen har särskilt tillstånd för detta, dvs får bedriva kommersiell flygverksamhet till och från icke instrumentflygplatser. Det är möjligt att flygambulansen faktiskt har ett sådant tillstånd, men detta spelar i praktiken ingen roll. För att flyga till icke instrumentflygplatser krävs att vädret är så bra att man kan flyga in till, och ut från, flygplatsen utan att behöva använda sig av navigationsinstrumenten i flygplanet. Detta gör att man i praktiken inte kan uppnå den regularitet som krävs för en fungerande verksamhet eftersom vädret så sällan är tillräckligt bra."

Varför kan inte ambulansflyget använda Johannisbergs flygfält i stället?

Frågan är ställd till Björn Eriksson på ACR.

"Johannisbergs flygplats är inte en instrumentflygplats med de problem som redan förklarats ovan. Konsekvensen av att försöka flyga till och från ett sådant flygfält, under förutsättning att flygbolaget har tillstånd att göra det, är att väldigt många flygningar skulle behöva ställas in eftersom vädret ofta inte skulle tillåta flygning. Dessutom är Johannisberg en så kallad icke godkänd flygplats vilket innebär ytterligare lägre krav gällande hinderfrihet med mera och som i sin tur gör det än mer osannolikt att kommersiella flygbolag över huvud taget har tillstånd, eller kan få tillstånd, att flyga där.

Vidare är start och landningsbanan på Johannisberg är 800 meter lång (att jämföra med Västerås flygplats 2 581 meter långa bana). Regionernas nyinförskaffade flygplan av typen PC-24 kräver 890 meters startsträcka. Detta räcker naturligtvis som enda orsak till helt diskvalificera Johannisbergs flygplats från användande."

Vad ska hända med flygplatsområdet om flygplatsen avvecklas?

Det vet man inte, politikerna har inte meddelat något besked i den frågan.

Varför tycker Nej-sidan att man ska rösta nej till att avveckla verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?

► För Västerås fortsatta utveckling: Västerås är Sveriges sjätte största stad belägen i vårt lands största tillväxtregion Mälardalen där en tredjedel av landets befolkning bor inom en radie av 15 mil. Det regionala flygandet kommer sannolikt att öka i och med att flyget blir elektrifierat inom 10-20 år. Västerås och Västmanlands näringsliv och besöksnäring har alla möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med den flygutvecklingen.

► Arbetstillfällen och skatteintäkter: På Västerås flygplats finns över 200 anställda i flygskolor, flygverkstäder, flygtrafikledningen, flygföreningen, flygmuseet och i själva flygplatsbolaget. Dessa anställda betalar in skatt från lön samt genom att konsumera tjänster och produkter i kommunen och närområdet till ett värde som överstiger kostnaden för att driva flygplatsen.

► Beredskap vid kris eller krig: Västerås flygplats fyller en beredskapsfunktion, både ur ett civilt och militärt perspektiv. Exempel på den civila beredskapen är tillgängligheten för till exempel brandflyg och ambulansflyg. När det kommer till den militära beredskapen så används flygplatsen redan i dagsläget av försvarsmakten för transport av militär personal för fredsbevarande insatser. I genomsnitt sker mellan en och två ambulans/medicinflygningar per vecka till eller från Västerås flygplats. Med dessa flygningar transporteras oftast organ och patienter, men även läkarteam och specialutrustning.

Källa: bevaraflygplatsen.se

Varför tycker Ja-sidan att man ska rösta ja till att avveckla verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?

► Pengarna behövs i välfärden: Varje skattekrona till flygplatsen är en krona mindre till skola, vård och omsorg. De senaste åren har lärare, undersköterskor, elever, äldre, föräldrar och anhöriga larmat om en alltmer ansträngd situation. Kort sagt: Det behövs mer pengar för att klara välfärden.

► Flygplatsen är inte nödvändig: Akuta sjukvårdstransporter sker med helikopter eller vägambulans. Västerås flygplats är heller inte aktuell som beredskapsflygplats, enligt Trafikverket.

► Flygets miljöpåverkan: Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Flygandet behöver minska för att inte utsläppen ska fortsätta öka. Förutom växthusgasen koldioxid släpper flygplan ut vattenånga och kväveoxider som på hög höjd har stor effekt på klimatet. När man röjde på Björnön för att ge hinderfrihet åt flygplan förstördes ett av Västmanlands områden med flest arter av rödlistade insekter.

Källa: www.stoppamiljonrullningen.se