Superhyllningen av nyförvärvet – och kravet på VIK: "Annars förstår jag inte värvningen alls"

Med både Morgan Hassel och Calle Ehrnberg på skadelistan var VIK tvungen att agera. Under torsdagen lånade därför klubben in den talangfulle backen Calle Själin, som är draftad av New York Rangers, från Leksand.

20-åringen har fått begränsat med speltid i SHL den här säsongen. Senast han spelade var den 21 november.

– Själin har väldigt stor potential, men han haft stora problem med skador de senaste säsongerna. Han är en spelskicklig och rörlig back, men givet hans skadebakgrund har han haft svårt att växa in i SHL-kostymen, säger Markus Bäckström som är sportchef på Dalarnas Tidningar och har följt Leksand under många år.

Vad är hans styrkor respektive svagheter?

– Styrkorna är hans spelsinne och kreativitet. Han kan bli en attraktion på offensiv blålinje. Det är dessutom en klok person som förstått att skynda långsamt i sin karriär, inte kasta sig över Atlanten bara för att han blev draftad.

– Svagheten är att han spelar med lite för stor risk emellanåt. För att bli mer framgångsrik bör han spela med lite större marginaler och samtidigt göra rätt avvägningar i spelet med och utan puck.

Hur bra värvningen är detta för en hockeyallsvensk klubb som VIK?

– Själin har potential att vara en ledande back i Hockeyallsvenskan, men han måste hitta sig själv. Få spela matcher kontinuerligt och hitta självförtroende. Gör han det kan det bli en succé i vår, säger Bäckström, som dock har ett krav på VIK om Själin ska lyckas:

– Han måste få stort förtroende. Han ska spela powerplay och få fria tyglar i offensiven. Om han inte får göra det förstår jag inte värvningen alls.

Även Adam Johansson, hockeyreporter på Hockeypuls, hyllar VIK:s värvning av Calle Själin.

– VIK har lånat in en potentiell juvel som jag ser det. Själin besitter en stor potential, men har haft två struliga säsonger. När han återvände efter sin hjärnskakning förra säsongen tyckte jag att han stundtals var en av Leksands bästa backar, säger Johansson.

– Han är en duktig skridskoåkare med ett bra förstapass och har en förmåga att bidra i båda riktningarna.

Calle Själin kommer att träna med VIK under fredagen och är spelklar redan till lördagens bortamatch mot Mora.

