SUPERLISTA: Det gör VIK-hjältarna från år 2000: ✔Supporterpolis ✔Tragiska bortgången ✔Äger padelhall

MÅLVAKTER

► Erik Ersberg, 37 år.

Då: Den lovande J20-keepern blev hastigt och lustigt förstemålvakt i A-laget efter konkursen. Gjorde 33 matcher under division 2-säsongen och gjorde förstespaden till sin under fem säsonger.

Efter VIK: Värvades 2005 av HV71. Två år senare spelade han till sig ett NHL-kontrakt med Los Angeles Kings. Efter tre säsonger i NHL, tre säsonger i KHL och en i Tyskland avslutade han karriären 2016 efter två skadefyllda säsonger i HV71.

Blev målvaktstränare efter karriären, just nu verksam i Enköping Hockey. Även delägare i en padelhall i Västerås.

► Mats Ytter, 56 år.

Då: Den då 37-årige VIK-legendaren, med sju säsonger för Gulsvart i elitserien mellan 1989-1996, gjorde comeback efter att ha laget handskarna på hyllan två år tidigare. Gjorde fem framträdanden under säsongen.

Efter VIK: Utbildade sig till polis efter hockeykarriären och har bland annat jobbat som supporterpolis.

BACKAR

► Patrik Birgersson, 37 år.

Då: Fagerstasonen flyttades upp från VIK J20 och gjorde 16 matcher sin första seniorsäsong.

Efter VIK: Birgersson lyckades aldrig etablera sig i högsta eliten och lämnade laget efter säsongen för att istället husera i division 1 och 2 tillsammans med Surahammar och Västerås HC större delen av sin karriär.

► Daniel Grillfors, 37 år, kapten.

Då: Gjorde sin första säsong på seniornivå och fick ta över kaptensrollen på en gång. Det skulle bli inledningen på en hyllad karriär. Stod för 40 poäng (18+22) och var en av lagets härförare under säsongen.

Efter VIK: Följde med laget hela vägen upp till allsvenskan innan han flyttade till elitserien och HV71 inför säsongen 2006/07, där han blev kvar i sju säsonger. Via Linköping, schweiziska Bern och finska HIFK vände han hemåt och skrev på för Mora 2017. En ryggskada gjorde att Grillfors avslutade karriären 2019.

Inledde förra säsongen som assisterande tränare i Mora, men petades ner till J20-tränare i november.

► Lars Ivarsson, 56 år.

Då: Efter en lång karriär i VIK, Brynäs, HV71 samt tre år utomlands återvände den 37-årige OS-medaljören till Gulsvart för en tredje sejour. 20 matcher blev det, 52 i division 1 säsongen efter.

Efter VIK: Inför återkomsten till allsvenskan la "Ivve" ner spelarkarriären och blev tränare. Inledde som coach för J20-laget och hann därefter med fyra säsonger för VIK:s A-lag. Karriären fortsatte via Oskarshamn, Mora, danska Fredrikshavn, samt Örebro innan han återvände till VIK som assisterande för två år sedan.

► Magnus Kassle, 37 år.

Då: Kom från ungdomslaget och fick gott om speltid direkt i sin första seniorsäsong. Mäktade med fyra poäng (2+2) och följde med laget upp till Allsvenskan. Väl där blev det snålare med speltid.

Efter VIK: Lämnade laget efter en säsong i Allsvenskan och gick till Surahammar i division 1. Gick sedan till Västerås HC säsongen efter och avslutade sedan hockeykarriären.

Bytt namn till Magnus Hopstadius, bor i Stockholm och är produktchef på vårdföretaget Ambea.

► Christian Lilja, 37 år.

Då: Även Lilja gjorde sin första seniorsäsong och slutade på sju poäng (2+5) på 16 matcher.

Efter VIK: Lämnade laget efter säsongen och gick till Luleås juniorlag, men nådde aldrig A-lagsnivå. Fortsatte spela fram till 2014 där han mestadels höll till i division 2 och 3 med lag som Skultuna, Syrianska/Armeniska och Sala.

Är idag frilansande PR-konsult.

► Mattias Lundblad, 36 år.

Då: Kom från juniorlaget och gjorde fyra assist på sju framträdanden under säsongen.

Efter VIK: Fick inte fortsatt förtroende efter säsongen och spenderade resten av karriären i division 2, 3 och 4. Blev framför allt en profil i Norrtälje och Rimbo där han öste in poäng under flera säsonger, och även var spelande tränare under tre säsonger innan han lade skridskorna på hyllan år 2019.

► Andrei Lyulin, 51 år.

Då: Den stenhårde backen följe överraskande med laget ner i tvåan efter fem säsonger med VIK i elitserien, dit han värvades 1995 från Ryssland. Var med på hela resan upp till allsvenskan.

Efter VIK: Varvade ner i Västerås HC och la skridskorna på hyllan 2016. 51-åringen har sedan dess levt ett tillbakadraget liv i Västerås.

► Fredrik Sandgren, 36 år.

Då: Ännu en uppflyttad junior som bidrog med 14 poäng (5+9) på 35 matcher sin första seniorsäsong. Följde med laget upp till allsvenskan där han blev kvar i två säsonger med fortsatt gott förtroende.

Efter VIK: Flyttade till norska Comet Halden inför säsongen 2004/05 men återvände till Sverige igen efter endast en säsong. Kom att spendera större delen av karriären i allsvenskan där han främst blev en profil i Almtuna med sex raka säsonger. Avslutade karriären 2017 efter två år i Slovakien.

► Marcus Söderkvist, 37 år.

Då: "Mr. VIK" inledde sin seniorkarriär denna säsong. Ingen kunde då ana att det skulle bli 15 raka säsonger och över 700 matcher i Gulsvart.

Efter VIK: Tackade för sig i VIK 2015. Avslutade karriären med tre år i division 2 och 3 med moderklubben Nittorp samt Hallstahammar. Jobbar idag som snickare.

FORWARDS

► Paul Andersson Everberg, 55 år.

Då: En av lagets mest profilerade spelare som följde med laget till division 2 efter nio säsonger, inklusive tre som kapten, i elitserien. Lämnade över kaptensrollen och gjorde endast 14 matcher under säsongen.

Efter VIK: Det blev Everbergs sista säsong innan han la skridskorna på hyllan för att istället satsa på tränarkarriären. Men efter Rögles J20, Helsingborgs HC (div 1) och Jontorps IF (div 2) hade han inget tränaruppdrag denna säsong.

Pappa till Dennis Everberg.

► Fredrik Boqvist, 35 år.

Då: Kom från juniorlaget och gjorde två poäng på åtta matcher under säsongen.

Nu: Flyttade vidare till Brynäs juniorverksamhet efter säsongen men fick aldrig chansen i A-laget. Spenderade resterande delen av karriären i lägre divisioner med lag som Linden, Hille/Åbyggeby, Vallbo, Tierp och Oppala/IK Sätra innan karriären lades ner 2016.

► Ali Burkhanov, 51 år.

Då: Barndomskompis till Andrei Lyulin som hämtades från Ryssland när laget var på väg mot kvalspel. Gjorde bara tio matcher men stod för 20 poäng (10+10) och trots den korta sejouren sågs Burkhanov som en smärre succé.

Efter VIK: Flyttade sedan tillbaka till laget som han kom ifrån, Kristall Saratov, i den ryska andraligan. Lade ner karriären tre år senare i samma förening.

► Nicklas Danielsson, 35 år.

Då: Hade gjort väl ifrån sig i J18-laget och fortsatte prestera i sin första säsong på A-lagsnivå. Det blev bara tretton matcher innan han flyttade vidare till Brynäs juniorlag.

Efter VIK: Debuterade för Brynäs i Elitserien året efter innan han flyttade till Almtuna. Därefter har Danielsson etablerat sig som det kanske mest välmeriterade namnet från laget, med flera Tre Kronor-matcher i meritlistan och en utlandskarriär i Schweiz och Tjeckien. Framför allt har han gjort sig ett namn i SHL med lag som Djurgården och Modo och nu senast i Brynäs som han återvände till för två säsonger sedan.

► Mattias Johnson, 37 år.

Då: Norrmannen gjorde 30 matcher för laget och stod för tolv poäng i sin första seniorsäsong. Hade dessförinnan varit en pålitlig poängplockare i J18-laget.

Efter VIK: Flyttade vidare till Surahammar i division 1 efter säsongen där det blev två år innan flyttlasset gick vidare till Comet Halden i Norge. Lade ner karriären tre år senare.

► Marcus Jonasén, 35 år.

Då: Även Jonasén gjorde sin första säsong på seniornivå och mäktade med åtta poäng (3+5) på blott 13 matcher.

Efter VIK: Följde med laget till division 1 innan han gjorde en kort sejour i Hammarbys juniorlag. Flyttade därefter till Tri-City Americans i nordamerikanska juniorligan WHL. Efter sejourer i Almtuna, Leksand och Örebro la han av 2013.

► Christian Langöe-Conradsen, 37 år.

Då: Gjorde storsuccé i sin första säsong och var ett av lagets stora utropstecken med 46 poäng (33+28) på 46 matcher och spåddes en lovande framtid.

Efter VIK: Det blev tuffare med målproduktionen i division 1 säsongen efter och sedan valde talangen att lägga skridskorna på hyllan för att istället fokusera på studierna.

► Claes Lindblom, 58 år.

Då: Var lagets stora poängkung med hela 67 poäng (28+39) i sina 32 matcher. Hade dessförinnan en gedigen bakgrund för laget i Elitserien där han även representerade Skellefteå och sågs som ett stjärnnamn i serien.

Efter VIK: Följde med laget till division 1 där han fortsatte med poängproduktionen men lade sedan skridskorna på hyllan.

► Vadim Molotilov, 51 år.

Då: Molotilov var ytterligare en av Andrei Lyulins barndomsvänner som förstärkte laget inför slutspelet. Precis som sin ryske kompis Ali Burkhanov gjorde han bra ifrån sig på sin korta tid och hann med 17 poäng på 10 matcher (8+9) innan flyttlasset gick tillbaka till Ryssland igen.

Efter VIK: Gjorde ytterligare tre säsonger i ryska Kristall Saratov där han fortsatte med den höga poängproduktionen innan karriären lades ner. Gjorde senare en säsong som general manager för samma klubb säsongen 2016/17.

► Nicklas Nordahl, 38 år.

Då: Skåningen, med IK Pantern som moderklubb, kom från MIF Redhawks ungdomslag och gjorde väl ifrån sig med 19 poäng (12+7) på sina 22 matcher.

Efter VIK: Följde inte med laget upp och gick istället vidare till korta sejourer i Surahammar, Köping och Västerås HC i division 1 och 2 innan karriären lades ner 2007.

► Marcus Nordberg, 36 år.

Då: Centern fick 30 matcher på sig i sin första seniorsäsong och stod för åtta poäng (3+5).

Efter VIK: Nordberg följde med laget hela upp till Allsvenskan men flyttade sedan vidare till Surahammar. Spenderade resten av karriären med lag som Skövde, Wings HC Arlanda och Bajen Fans IF innan karriären tog slut år 2013.

► Andreas Olofsson, 39 år.

Då: Ytterligare en spelare från lagets ungdomsverksamhet som visade prov på framtidspotential med 21 poäng (10+11) på 30 matcher.

Efter VIK: Följde inte med laget upp i ettan utan flyttade vidare till Enköping där han gjorde en säsong. Därefter tog karriären en närmast tioårig paus innan han gjorde kort comeback med Vrestorp i division 3 i två säsonger mellan 2012 och 2014.

► Thomas Paananen, 39 år.

Då: Kom från Surahammar under säsongen. Mäktade med 13 poäng (9+4) på 16 matcher.

Efter VIK: Spelade hela 46 matcher i ettan säsongen efter, men följde inte med laget till allsvenskan.. Efter Västerås HC, Gjövik och Trondheim i Norge, Mörrum, Kristianstad och Surahammar valde han 2011 att istället satsade på tränarkarriären. Är i dag, som bekant, huvudtränare för VIK efter flera år som ungdomstränare i klubben.

► Manne Pettersson, 37 år.

Då: Pettersson var ytterligare en talang från ungdomsverksamheten som utmärkte sig poängmässigt med 29 poäng (11+18) på 20 matcher.

Efter VIK: Följde med laget till division 1 innan flyttlasset gick vidare till Norge och Comet Halden i två säsonger. Lade sedan ned karriären.

► Ola Pettersson, 37 år.

Då: Pettersson hämtades in från Leksands J18-lag och utmärkte sig med 31 poäng (16+15) på 27 matcher.

Efter VIK: Återvände därefter till Leksands J20-lag där han fortsatte producera poäng, men fick inte chansen i A-laget. Resten av karriären spenderades istället i lag som AIK Härnösand, Borlänge och Väsby i division 1 innan den avrundades i trean och fyran med Stenungsund och Duvbo 2014.

► Eric Stenvi, †

Då: Kom från juniorlaget och spåddes en ljus framtid med sina 26 poäng (15+11) i sina första seniorsäsong. Blev lagets första målgörare efter omstarten, en klassisk händelse som än idag starkt förknippas med norrmannen.

Efter VIK: Följde med laget till division 1 innan flyttlasset gick vidare till en säsong i Surahammar och senare två säsonger med Gjövik i Norge. Diagnostiserades med cancer 2005, en kamp han skulle förlora 10 år senare. Förknippas fortfarande starkt med målet som inledde återtåget efter konkursen.

► Jerry Östman, 37 år.

Då: Stod för 30 poäng (14+16) på 23 matcher i sin första seniorsäsong.

Efter VIK: Följde inte med laget upp till division 1 utan flyttade vidare till Surahammar i en säsong. Resten av karriären spenderades på division 2 och 3-nivå med lag som Västerås HC, Skultuna och Hallstahammar innan karriären lades ner år 2015.