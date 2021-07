Superlöftets stora hyllning till VIK: ”Tagit en plats i mitt hjärta”

Anmäl text- och faktafel

Under natten mellan fredagen och lördagen svensk tid startar den årliga NHL-draften igång. Eventet där NHL-klubbarna har möjligheten att tinga åt sig de främsta talangerna ute i hockeyvärlden.

En av dessa ser ut att bli den tidigare VIK-backen Simon Edvinsson som av många tippas kunna gå tidigt i den ärofyllda förstarundan.

Med bara några dagar kvar är det en ytterst förväntansfull 18-åring som VLT når via telefon.

– Det är såklart att det är lite spänt. Detta är någonting som man har blickat fram emot under en väldigt lång tid. Att bara få ta del av draften är ju en oerhört häftig upplevelse, säger Edvinsson.

Sett till de flesta experters och scoutingorganisationers bedömningar ser Edvinsson ut att kunna gå ytterst högt i förstarundan bestående av 31 spelarval totalt.

Tittar man till NHL:s Central Scoutings lista på spelare utanför Nordamerika så är Edvinsson rankad som nummer två på listan med bara landsmannen William Eklund att brås på.

Han medger själv att intresset har varit stort från i stort sett samtliga klubbar i ligan.

– Man har ju haft kontakt med nästan alla nu.

Men själv försöker han inte att fokusera så mycket mot förhandstipsen och intresset som har trissats upp.

– Jag försöker väl inte att läsa så mycket. Just nu har man väl tagit lärdomar från farsan som brukar säga att det inte är över förens det är över. Man försöker bara att njuta av stunden.

Edvinsson lånades ut från Frölunda till VIK under slutskedet av den gångna säsongen. Innan dess hade han stött på en del motgångar, så som när han petades från den svenska JVM-truppen kort innan avresan till mästerskapet.

– Man blir ju starkare av motgångar och då gällde det bara att kunna träna på ännu hårdare. Det finns alltid någon som är bättre. Det är så som mitt tankesätt har varit och att man lär sig av sina misstag.

Under tiden i VIK noterades han sedan för totalt fem poäng på 14 matcher under grundserien, samt ytterligare tre poäng på sex matcher under slutspelet.

En sejour som han nu ser tillbaka mot med en stor tacksamhet där klubben också etsade sig fast lite extra.

– VIK har verkligen tagit en plats i mitt hjärta skulle man kunna säga. Det var en riktigt rolig tid där med ett fantastiskt lag och otroliga fans. Det blev bra tryck i hallen även om det var få på plats i och med restriktionerna. Redan då så märkte man av att supportrarna var otroliga. Det har verkligen satt sin del i mig.

Hur framtidsplanerna nu ser ut för den 18-årige talangen från Onsala står nu skrivet i stjärnorna.

– Det beror nog på. Man får ha en dialog med lagorganisationen, men just nu ser det väl ut som att jag kommer att stanna kvar i Frölunda under den kommande säsongen. Man vet dock aldrig vad som kan hända.

Klart är att förväntan just nu är stor där nedräkningen har börjat inför det som komma skall.

– Det kommer att pirra i magen, det ska bli en oerhört rolig upplevelse tillsammans med familj och vänner.

Läs också: En vecka till NHL-draften – så rankas Wallstedt av experterna