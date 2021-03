Sura kapade bidraget till kanalen – nu kan det få konsekvenser

Anmäl text- och faktafel

Tidigare har Surahammars kommun tillsammans med Fagerstas kommun, Hallstahammars kommun och Smedjebackens kommun betalat 650 000 kronor vardera till Strömsholms kanalbolag varje år för underhåll av kanalen.

Men för ett par år sedan gick Centern ihop med oppositionen i Surahammar för att få den summan sänkt. De var missnöjda med hur kanalbolaget skötte sitt uppdrag, som bland annat handlar om att rusta slussportar och röja längs kanalen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget.

Men det slutade med att Surahammars kommun började betala 150 000 kronor mindre till kanalbolaget förra sommaren. Något de inte kommit överens om med kanalbolaget, enligt vd Carina Janzon.

– Oh nej, det finns det ingen överenskommelse om. Det är väldigt olyckligt eftersom det finns en solidarisk överenskommelse i styrelsen att man äger och satsar lika mycket i stiftelsen, säger hon.

I augusti 2020 fick Surahammars kommun en faktura på 150 000 kronor. Den vållade stor förvirring på kommunkontoret eftersom ingen hade en aning om vad det gällde.

Sex månader senare kom nästa räkning. Åter på samma belopp.

Den sista fakturan orsakade stor debatt under kommunfullmäktiges möte den 22 februari, där bland annat Kent Pettersson (SD) blev upprörd och tyckte hela förfarandet skulle polisanmälas.

– Det är ju en av all kritik vi har fått - att fakturan skickades två gånger. Det var en ekonomiassistents som inte hittade fakturan vi hade skickat och bad att få den skickad en gång till helt enkelt, förklarar Carina Janzon.

Annan kritik som uppdagades under kommunfullmäktiges möte var kommunstyrelsens andra vice ordförande Erkki Vistis (C) uttalande:

”Man kan knappt åka i Ramnäs kanal med segelstång uppe för det tar i alla träd. Vi har också meddelat att kanalen läcker vatten in på en åker, men ändå blir det inte åtgärdat. Engagemanget och hur kanalen sköts är under all kritik.”

Carina Janzon bemöter utlåtandet.

– Det är 2,5 meter som är lägsta segelfria höjd för att åka i kanalen. Det finns ingen som åker med segelstång överhuvudtaget, för då kommer man inte fram, säger hon och syftar bland annat på när man åker under broar.

– Att det läcker in vatten på en åker kan vi absolut inte styra över under några omständigheter. Vi reglerar den dammen på begäran av Mälarenergi, som i sin tur reglerar på begäran av andra kraftbolag. Så inget av dessa delar tar vi som någon kritik.

Vid kommunfullmäktiges möte i 22 februari bestämdes tillslut att fakturorna på 150 000 kronor vardera varken skulle bestridas eller betalas.

Debatten fick Fagerstas kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) och vice ordförande Jan Johansson (M), att reagera.

Enligt dem är Surahammars kommun lika ansvarig för Strömsholms kanal som alla andra kommuner i stiftelsen.

I ett debattinlägg i Fagersta-Posten 16 mars skriver de att det inte är hållbart om Surahammar sänker sitt driftstöd. Att det då innebär ett större ansvar för de andra kommunerna, vilket är oansvarigt.

”Hur ska vi andra kommuner göra då, som faktiskt tar det gemensamma ansvaret och åtagandet på allvar? Vi som betalar 650 000 kronor varje år? ”, frågar de Surahammars kommun i debattartikeln.

Kommunstyrelsens ordförande Christopher Marlowe (S) anser att Surahammar ska betala lika mycket som alla andra kommuner.

Han menar att om Surahammar betalar mindre, finns risken att kanalbolaget lämnar över ansvaret på kommunen. Då kommer det bli en förlustaffär för skattebetalarna.

I januari skickades ett offentligt brev från kanalbolagets styrelse till Surahammars kommun där man undrar hur de tänker att dessa 150 000 kronor ska kompenseras. Men det har kanalbolaget inte fått något svar på, enligt Carina Janzon.

Kan detta få konsekvenser för Surahammars kommun?

– En stiftelse är inrättad som så att det egentligen inte ska kunna gå att entlediga. Det är ju en solidarisk överenskommelse. Så det är väldigt svårt att säga just nu. Denna fråga ska diskuteras på ett ägarmöte nästa vecka, säger Carina Janzon.

Den 24 mars kommer ägarmötet hållas. Då ska man försöka hitta en gemensam lösning på problemet.