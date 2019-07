Surahammars bruk satsar på ny teknik – orten kan få 30 nya jobb

Anmäl text- och faktafel

– De senaste 30 åren har det talats om el- och hybridbilar men först nu har marknaden börjat ta fart, säger Lars Christiansson.

Det är ett tillfälle som Surahammars bruk nu vill ta tillvara på. Moderbolaget Cogent Power väljer att gå in och investera 40 miljoner kronor under 2019 och ytterligare 100 miljoner under de kommande två till tre åren. Något P4 Västmanland var först att berätta om.

– Totalt planerar vi att nyanställa upp emot 20-30 personer, men det inkluderar också ersättningsrekryteringar då vi har hög medelålder i företaget, säger Lars Christiansson.

Målet är att vinna marknadsandelar i elhybridbranschen och fordonsindustrin. Rekryteringen av ny personal kommer att ske kontinuerligt över treårsperioden i takt med att produktionsvolymerna ökar. De elektroplåtar som bruket tillverkar är den huvudsakliga beståndsdelen i en eldriven motor och de stora potentiella kunderna finns inom fordonsindustrin.

– Vi vet att en stor kund, som jag inte kan namnge, ska tillkomma och vi hoppas på fler. Sedan kvarstår såklart våra traditionella kunder, ABB till exempel, som tillverkar större elmotorer, säger Lars Christiansson.

Just nu håller företaget på att rekrytera de första tre av de närmare sju till åtta tjänstemän som ska tillkomma utöver de 20-30 som planeras inom produktionen. Förutom en försäljningschef ska en processingenjör och en ytterligare arbetsledare anställas och flera offerter ligger redan ute hos tänkbara kunder. Tidigast år 2021 räknar de med att börja gå med vinst och hur brukets elektroplåtar mäter sig med konkurrenternas står klart för Lars Christensson.

– Vi är bäst i världen på att tillverka den tunnare varianten av elektroplåtar. Det är den delen av branschen vi nu nischar in oss på. Ju tunnare plåt desto lättare och effektivare motorer, och det är vad fordonsindustrin vill ha, säger han.

Plåtarna är lika tunna som två pappersark, 0,1 millimeter, och får större efterfrågan när behovet av effektiva eldrivna motorer ökar. Stålindustrin har det däremot till skillnad från fordonsindustrin inte gått lika bra för, men Lars Christensson är positiv.

– Övrig stålindustri är på väg neråt just nu, stora aktörer i Europa har dragit ner på produktionstakten. I det korta perspektivet kommer det att drabba oss, men långsiktigt ser vi ljust på framtiden.