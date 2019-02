Hyresvärdar i Surahammar kommun hotar oftare med vräkning

Anmäl text- och faktafel

Surahammar ligger i topp bland kommuner där hyresvärdar ofta går till Kronofogden för att påbörja vräkning - kommunen ligger på en tiondeplats av alla kommuner i Sverige visar tidningen Hem&Hyras genomgång av 2018 års statistik.

I Surahammar kommun ansökte hyresvärdar om 24,5 vräkningar per 1000 hyresrätter. Rikssnittet är 12 per 1000 hyresrätter. Men alla ansökningar ledde inte till vräkning - utslaget blev 8,5 per 1000 hyresrätter.

Anledningen till att skillnaderna är så stora i landet kan bero på olika strategier snarare än illvilja hos vissa värdar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, till Hem&Hyra:

– Om en hyresvärd inte agerar tidigt kan hyresskulden snabbt bli stor och då blir den svårare att lösa.

Totalt 22 400 ansökningar om vräkningar kom in i hela Sverige förra året och resulterade i drygt 6 500 beslut om avhysningar. Flera av de besluten ledde i stället till betalda skulder. Ungefär 2000 vräkningar blev till slut utförda.