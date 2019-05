Samarbete hjälper Suras insekter: ”Hands on science för barnen”

Anmäl text- och faktafel

– Det blir 'hands on science' för barnen när de får lära sig direkt om holkarna och hur de fungerar, säger Pia Collin som är förskolechef på Ängsgården.

Förskolan har fått massor av både fågel- och insektsholkar av Arbetscenter som tillverkar dem. Flera har de satt upp i träden inne på gården. Till några har de även tagit fram bilder på vilken typ av fåglar som kan tänkas bo i holkarna så att barnen ska lära sig hur de ser ut och vad de heter.

Några av holkarna är placerade så att förskolebarnen kan sitta inomhus och titta på djurlivet.

– Vi har sett hur de flyger in och ut och tar med sig mossa från marken, berättar barnskötare Rositha Pettersson Elo på avdelningen Bråkmakargatan.

Även Österängens servicehus, ett stenkast bort från Ängsgården, har fått flera fågelholkar uppsatta vid sin uteplats. Där kan de äldre sitta och titta på sina bevingade vänner.

– Många gamla känner dessutom igen de olika sorterna och vet vad de heter, påpekar Johan Broliden och tillägger att fåglarna matas vid holkarna på vintern så att chansen att få syn på dem ska öka.

Han och Maria Hiltunen är arbetsledare på Arbetscenter och två av eldsjälarna bakom satsningen på fågel- och insektsholkar.

– Vi började med att göra ett utskick i höstas till skolor, förskolor och naturföreningar med en förfrågan om de ville ha holkar från oss, berättar Bengt Eriksson, chef på Arbetscenter.

Intresset var stort och tillverkningen kunde starta.

– Med hjälp av pengarna vi får in från vår egen second hand så köper vi in material som sedan sätts ihop av vår personal, fortsätter Bengt förklara.

Sedan har man i samarbete med Naturskyddsföreningen och Naturklubben Ramnäs Virsbo fått lära sig hur en bra holk ska byggas och på vilka ställen det är lämpligt att placera ut dem.

– Vi har lärt oss massor om holkar. Som att det inte ska vara en pinne utanför ingångshålet, som man alltid gjorde förr, till exempel, säger Bengt och berättar att det beror på att en pinne framför ingångshålet är till större nytta för rovdjur än för fåglarna som ska bo i holken.

Det har också tagits fram en kommunkarta över var holkarna placeras ut och vad de kräver för respektive skötsel.

Arbetet med holkarna ligger helt i linje med Arbetscenter filosofi med enklare arbetsuppgifter där allt genomsyras av en stor hållbarhetstanke.

– Samhällsnyttigt hela vägen.

– Man förstår mer och mer hur viktigt det är med insikter. Vi människor måste inse att alla behövs, stora som små, säger Maria Hiltunen.

Förskolechef Pia Collin är inne på samma tankebana.

– Klimatet finns med som en punkt i den nya läroplanen. Det här är ett sätt att få in hållbarhet i både tanke och handling. Ett sätt att visa att vi värnar allt liv på jorden.