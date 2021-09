Surrealistisk och ockult fasa på Stenhuset – den "svarte geten" Jarl Hohenthal

Han skulle ha ställt ut på Stenhuset redan i april, men pandemin har skjutit fram utställningen tills nu.

– Alternativet hade varit att visa den online, vilket jag har förstått har varit ganska vanligt i Sverige. Men jag tror inte alls på att digitalisera utställningar, man få inte samma kontakt med verken om man inte ser dem i verkligheten, säger Jarl Hohenthal.

Han bor och verkar i det lilla finska brukssamhället Dalsbruk där han har sin glasstudio. I Finland har den 30-årige glaskonstnären uppmärksammats uppskattande för sitt skapande. Nu i våras fick Jarl Hohenthal Svenska kulturfondens arbetsstipendium för ett år samt ett halvårs arbetsstipendium från statliga Centret för konstfrämjande.

– Det har gett mig tid att så att säga gå tillbaka till "skolbänken" och pröva mig fram med olika tekniker från grunden. Det är en sak att skapa glas med hjälp av formar, men jag gör det på fri hand och det är väldigt svårt.

Ändå är utställningen på Stenhuset Jarl Hohenthals allra första egna utställning, tidigare har han medverkat på olika grupputställningar och också ställt ut med sin mamma, den välkända Västeråskonstnären Marie Långhans.

– Det är dags för en soloutställning, tidigare har jag inte riktigt haft tillräckligt många verk för att kunna ställa ut själv.

Under pandemin har Jarl Hohenthal arbetat med en serie försilvrade glasverk han kallar "Echo of Space". De får han för första gången visa för allmänheten genom utställningen på Stenhuset. Jarl Hohenthals uttryck är surrealistiskt och intresset tog form redan under utbildningen på Riksglasskolan i Pukeberg.

– 2014 gjorde vi en resa med skolan till Venedig och såg alla de kända verken på Guggenheimmuseet. Där fanns målningar av Andy Warhol och Van Gogh med flera, men jag fastnade särskild för René Magrittes "Voice of Space" där man ser stora järnklot hänga i luften. Det är något surrealistiskt och otäckt med den på ett annat vis än med målningar som har direkt groteska figurer och motiv. Något skrämmande som finns där under det vackra och polerade, den stämningen har jag försökt överföra till mina glaskonstverk.

Jarl Hohenthal är född i Västerås, men flyttade till finska skärgården när han var fyra år gammal. Det innebar en erfarenhet av annorlundaskap som återfinns i hans konst.

– Jag kom till en plats med en ganska hård bruksmentalitet där ingen får sticka upp eller sticka ut, utan alla förväntas följa normen. Eftersom jag var svensk var jag annorlunda redan från början och dessutom var båda mina föräldrar konstnärer. Men jag anammade det utanförskapet och blev lite av "den svarta geten" i byn, i stället för att bli det "vita lammet". Jag intresserade mig för det ockulta och otäcka och har hårdrockare i tonåren.

Den "svarta geten" som motiv har också börjat leta sig in i Jarl Hohenthals konst som nu har börjat "mutera" till att bli olika surrealistiska fantasifigurer som är influerade av det dunkla och hemlighetsfulla.

– "Redan vid Riksglasskolan sa jag till mina lärare att jag hade som mål att skapa en svart get som paddlar kanot i stället för ett vitt lamm som åker motorbåt. De tyckte jag var lite märklig, men det handlar om att vara någon som lugnt betraktar omgivningen utifrån.

Jarl Hohenthal utställning öppnar i dag på Stenhuset och visas fram till den 26 september.