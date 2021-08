Svängigt när Gideonsberg vände och vann

Halvvägs in i matchen mellan Gideonsberg och Huddinge IF på Iver Arena såg Huddinge IF ut att gå mot seger. Halvtidsresultatet 0-2 förvandlades dock till någonting helt annat i andra halvlek. Gideonsberg vände nämligen och vann matchen i division 2 mellersta Svealand dam i fotboll med 3-2.

Lisa Themnér blev matchhjälte med sitt avgörande 3-2-mål efter 67 minuter.

Huddinge IF gjorde första målet. Line Chiara Lizeth Jukkola slog till, redan i tionde minuten.

Huddinge IF ökade också ledningen till 0-2 i 24:e minuten, genom Nike Schlyter. Direkt efter pausen gjorde Moa Johansson mål och reducerade åt Gideonsberg.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Liva Gillberg träff och kvitterade för Gideonsberg.

Gideonsberg gjorde också 3-2 i 67:e minuten när Lisa Themnér hittade rätt. Themnér fullbordade därmed Gideonsbergs vändning. Det fastställde slutresultatet till 3-2.

Nästa motstånd för Gideonsberg är Romfartuna. Lagen möts lördag 14 augusti 13.00 på Hökåsen IP.