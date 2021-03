Svenska stjärnorna möts i Falun – vi sänder Volkswagen Cup i helgen

Världscupsäsongen avslutades för två veckor sedan, men för de svenska stjärnorna fortsätter säsongen på hemmaplan.

Till helgen tävlar Frida Karlsson, Ebba Andersson, Charlotte Kalla, Oskar Svensson, Maja Dahlqvist och Jonna Sundling i Volkswagen Cup, bland många andra.

Tävlingarna avgörs på Lugnet i Falun, något som är hemmaplan för Maja Dahlqvist.

– Det blir härligt att få avsluta säsongen bara några stenkast från lägenheten. Så får vi hoppas att det hörs hela vägen till Lugnet när ni sitter framför sändningen och hejar, säger hon.

Under VM var Maja Dahlqvist en av dem som var med och tog medalj, när Sverige fick med sig totalt sju stycken hem från Oberstdorf.

Oskar Svensson tog inte några medaljer under VM, men däremot tre pallplatser i världscupen under säsongen. En av dessa kom just under världscupen i Falun, där det blev en andraplats i sprint på Lugnet.

– Det är alltid kul att tävla i Falun och jag har goda minnen från när världscupen avgjordes här i slutet på januari. Ska bli fint att göra säsongsavslutningen på hemmaplan även om jag inte längre bor här, säger Oskar.

Förutom helgens tävlingar i Volkswagen Cup, sänder vi också SM-avslutningen i Kalix den 8-11 april.

Sändningarna från Volkswagen Cup startar 10.25 både lördag och söndag.

FAKTA: Volkswagen Cup 27–28 mars:

Falun 27 mars: 10/10 km (fristil, damer och herrar), individuell start, preliminär starttid 10.30.

Falun 28 mars: 15/15 km (klassiskt, damer och herrar), individuell start, preliminär starttid 10.30.

FAKTA: SM 8–11 april:

Kalix 8 april: Stafetter, dam och herr.

Kalix 9 april: Teamsprint, dam och herr.

Kalix 11 april: 30 km dam, 50 km herr.