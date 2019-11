Svensson och Kåbring vidare – knep varsin plats i SM-finalen

Just nu pågår SM i hästhoppning inomhus på Södertälje ridklubb, dit en rad lokala ryttare från Västmanlandsklubbarna kvalat in. De stora finalerna för juniorer, young riders och seniorer är på söndag men redan under torsdagen och fredagen har det kvalats för att knipa de åtråvärda finalplatserna.

I den tuff seniorklassen kom 28 ekipage till start och bland den var det elva som lyckades ta sig runt banan felfritt. En av dem var Strömsholms ridsportförenings Daniel Svensson som blev bäste lokala ryttare på Khan v/d Donkhoeve med en åttondeplats i den första rundan.

Skästa RC:s Emma Kåbring på High Hope fick fyra fel under sin runda och är även hon klar för söndagens final, medan Strömsholms Matilda Pettersson på High over Hills och Västerås RS Nina Göransson på Bon Aqua fick åtta fel vardera och de får därmed inte tävla vidare i finalen.

På juniorsidan lyckades tre lokala ryttare ta sig vidare till söndagens final efter de två kvalomgångarna. Det var Strömsholms Julie Carlberg och Elin Carlsson samt Skästa RC:s Paula Unghanse.

Även bland young riders var det tre ryttare som lyckades kvala in till finalen, alla tre från Strömsholms RSF. Där handlade det om Daisy Pearson, Elsa Johansson och Julia Almebäck som alla tre får rida finalen.