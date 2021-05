"Sverige är fantastiskt" – Agneta Blomqvist njuter av sköna maj.

Tjurpannans naturskyddsområde i norra Bohuslän mellan Havstensund och Grebbestad är en av kustens farligaste – men vackraste - platser. Här finns ingen skyddande skärgård utan havet ligger rätt på. Skepp har under århundradena gått i kvav under höststormarna, när vattnet sprutar upp i skummande raseri och femmetersvågor slår mot klipporna. De osynliga undervattensskären är livsfarliga att komma nära och de häftiga vågorna sugs in mellan klipporna och sen drar de sig i raseri och full styrka tillbaka ut igen. Går du ut på de såphala svarta klipporna är du dödens lammunge, men det gör ingen som har den minsta kännedom om platsen. Här måste man visa full respekt inför havet.

När vi var där i mitten av april visade Tjurpannan sitt allra soligaste och mildaste ansikte. Vi kunde glädja oss över blåsippor, en slö, vackert tecknad huggorm och över sidenvattrat hav, måsars skrin och doften av tång. Där finns jättegrytor och stora klapperstensområden med mängder av rätt stora stenar och man kan i sin fantasi tänka sig hur vilt det gick till när detta landskap en gång skapades. Naturen är präglad av stormarna och närheten till havet, träd och buskar klättrar längs marken och nu försöker man återställa det tidigare landskapet genom att bränna ljung och låta betesdjur göra en del av jobbet att hålla landskapet öppet. En hummerfiskare har sina tinor och sin präktiga tunga träsnipa här.

Vi var denna gång nästan ensamma, la oss på de röda klipporna som anpassar sig efter kroppen eller snarare tvärt om och njöt av solen. Rekommenderad (gratis) mindfulness!

Och nyss besökte vi Torö vid Sveriges östra kust nära Nynäshamn, Torö med de vida stränderna. Där ligger också hela havet på, det finns förstås ett Gotland någonstans söderut och nästa fasta mark är Polen. Så temat denna gång är ”Från kust till kust” eller kanske ”Sverige är fantastiskt”.

Det fasta landet, egentligen en rullstensås, sluttar ner mot havet och en mäktig strand breder ut sig. Står man i talldungarna bland träden som vrider sig efter vindarnas framfart och tittar ut mot havet, ser det på grund av någon synvilla ut som om hela havet liksom viker sig uppåt och kommer emot en. På den stranden finns de mest fantastiska stenar i olika former, mönster och färger, sedan årmiljoner slipade i tidens sliperi: sand, storm och hav. De känns alldeles släta och underligt nog mjuka.

Den själsfrid man kan rekommendera är att promenera i lugn takt längs denna strand, lyssna på det fräsande havet, se på ljuset som glittrar i havsytan och spana efter fåglar. Har man tur ser man både korp och havsörn. Man kan också leta efter de allra vackraste stenarna. Så plockar man upp dem, betraktar dem, beundrar dem och släpper sedan ner dem på stranden igen.

Jag kommer osökt att tänka på "Semestersabotören", den roliga franska filmen från 1953, regisserad av Jacques Tati, där hustrun natursvärmiskt går längs stranden och letar efter snäckor, ger dem till maken som går bakom henne för att han ska bära dem med sig men som diskret släpper ner dem igen, en efter en. Det är ju Jacques Tati som själv spelar den förarglige monsieur Hulot som utan att direkt vara skyldig råkar ut för de mest oväntade händelser och ställer till det för alla andra. Så är det till exempel hans fel att ett upplag för fyrverkeripjäser exploderar på den tidigare så lugna semesterorten. Den filmen håller, är en verklig filmklassiker.

Men vi ställde inte till med något annat är att sitta ute vid en liten eld och ta ett glas tillsammans med andra som firade den första sprutan och kunde uppleva att en liten glipa mot ett normalt liv öppnat sig: nämligen just att kunna sitta tillsammans med vänner, samtala och njuta litet av livet. Man är mans gamman.

På den västra kusten, alldeles i närheten av Tjurpannan, får sandstränderna ta emot en mängd skräp, särskilt plast och olika förpackningar, som kommer i drivor från hela kontinenten. Varje år städas stränderna av frivilliga och sopsäck efter sopsäck fylls med skräp, även farligt sådant. Arma Västerhav! Vad gör vi dumma människor med naturen?

Var det inte Birgitta Andersson som till Povel Ramels pianoackompanjemang i Till havsbandet sjöng att det är havets orubbliga krav att få vara ett hav? Det är inte utan att man håller med. Så här kan det inte få fortsätta: havet är ingen sopstation.

Agneta Blomqvist