Sveriges största second hand öppnar – mitt i Erikslunds shoppingområde

PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, driver redan 54 butiker från Trelleborg upp till Haparanda och nu öppnar de butik här Västerås.

Västerås har länge varit en aktuell stad enligt Mats Hillerström, verksamhetschef för second hand-butikerna.

– Det gäller att hitta bra och rätt lokaler. Samt hitta en församling som är på tårna och har viljan vara med och bedriva verksamheten. Och nu är det dags för Västerås att bli drabbat av oss, säger Mats Hillerström med glimten i ögat.

Butiken kommer att drivs i samarbete med Pingst Västerås.

I vanliga fall ligger PMUs second hand mer avskilt och då främst i industriområden där det finns enklare lokaler.

Men denna gång slår de upp portarna i närområdet Erikslunds Shoppingcenter, i den tidigare Usport-butiken.

– Vi har aldrig lyckats komma in i sådana områden tidigare, så det ska bli spännande på många sätt, inte bara att det blir Sveriges största second hand säger Mats Hillerström.

4 400 kvadratmeter ska fyllas med second hand, något Mats Hillerström ser som en möjlighet. På den ytan det att finnas plats för ett större utbud, likt möbler, kläder, hushållsprodukter samt sport och fritid.

– Men allt vi säljer är skänkta saker så den svåraste utmaningen är att fylla upp en så stor lokal. Vi är en rikstäckande kedja. Så vi kommer att ta hjälp av andra butiker där vi har möjlighet att ta produkter ifrån till en början.

– Vi kommer sedan se till att snabbt öppna upp vår egna Gåvomottagning som Västeråsarna kan vara med och skänka saker vid butiken. Men kommer att vara välfyllt tills vi öppnar, säger Mats Hillerström.

Den första maj hoppas Mats Hillerström att allt kommer stå klart för invigning av butiken.

– Men vi får se, det är många saker som ska samverka. Bland annat att få till rätt personal, säger han.

Ser du några svårigheter i att starta upp en verksamhet nu under pandemin?

– Second hand har vuxit sig starkt. Det har förvisso varit mycket grejer in, men färre kunder och volontärer i butiken. Men vi har repat oss bra under sommaren och hösten och nu ser vi längre fram än pandemin.

– För de människor som behöver vår hjälp har ju inte blivit färre på grund av pandemin. Utan det har snarare blivit värre och därför vill vi också vara med och finnas där.

Målet med PMUs second hand är att tillsammans göra världen till en bättre plats – hjälpa människor i nöd och att aktivt bekämpa fattigdom.

Allt som finns i PMUs second hand butiker är skänkta varor och det överskott från butikernas försäljning används både till internationell utvecklings- och katastrofarbete och insatser i närsamhället.

Det lokala arbetet berör missbruksvård, integrationsprojekt och andra sociala projekt där de samarbetare med fritidsklubbar, föreningar och sociala myndigheter.

Internationellt arbetar PMU i cirka 35 länder med ungefär 160 projekt. Varje år generar PMU second hand runt flera miljoner kronor till detta internationella arbete.