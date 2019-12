Syrianska värvar ännu en VSK-profil – tar in förre supertalangen: "Viktig pusselbit"

Syrianska IF Kerburan har redan plockat in de tidigare VSK-profilerna Damir Foric och Koyar Salimi.

Nu plockar laget in ytterligare en tidigare VSK-stjärna – förre stortalangen Linus Sjöberg har skrivit på för klubben.

"Syrianska IF har gjort klart med ett välmeriterat nyförvärv", skriver klubben på sin hemsida.