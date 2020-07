Tåg och bil krockade – två personer förda till sjukhus

Enligt uppgifter till na.se ska olyckan ha inträffat vid Vedevång.

Ingen av de personer på tåget ska ha skadats vid olyckan. Just nu finns det inga uppgifter om ur det gick med föraren av personbilen. Enligt na.se så ska två personer vara förda till sjukhus. Just nu finns det inga uppgifter om skadeläge.

Det är totalstopp i tågtrafiken och det finns ingen prognos när trafiken kan gå enligt tidtabellen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

