Tågtrafiken släpps på efter storbranden

Detta blir möjligt eftersom man placerar ett godståg på spåret närmast Köpingsvägen enligt räddningsledaren Emil Brodin, Mälardalens brand- och Räddningsförbund.

Prognos var annars att tågtrafiken skulle kunna upptas vid 20-tiden på onsdagskvällen. Följdförseningar kan fortfarande förekomma.

I övrigt kommer avspärrningarna att hållas fram till kl 20 i morgon kväll.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Västerås C, Fagersta C, Dingtuna, Fagersta Norra, Hallstahammar, Kolbäck, Ramnäs, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Ängelsberg, Ludvika, Linköping C, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Sala, Skövde C, Alingsås, Aspen, Arboga, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Hallsberg, Herrljunga, Jonsered, Kumla, Köping, Lerum, Laxå, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Sävenäs, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Örebro Södra, Örebro C, Göteborg C