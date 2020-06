Taktiska förändringen bakom VSK-hjältens avgörande: ”Det är ganska nytt”

Ahmed Awad kom till VSK i vintras som en av nye sportchefen Robin Blommés större profilvärvningar. Under försäsongen hann han presentera sig med bland annat två mål i svenska cupen mot allsvenska IK Sirius.

I superettapremiären borta mot AFC Eskilstuna blev 28-åringen åter tungan på vågen med sitt 1–0-mål när VSK tog en planenlig trepoängare.

Du har en vass vänsterfot, men nu fick du näta med högern.

– Haha, det var väl en lyckoträff, skrattar Awad och berättar om segermålet.

– Kevin (Custovic) slog en jättebra passning som gav mig möjligheten att ta mig förbi deras försvarslinje. Tanken var hela tiden att ta emot och skjuta med vänstern men jag hann se att deras back hamnade i skottlinjen så jag valde att ta bollen med mig inåt. Sen hittade jag ett läge och sköt in den med högern.

Awad som vanligtvis brukar operera från höger i VSK:s tremannaanfall fick i och med Filip Tronêts klartecken till start i premiären flytta över till vänsterkanten.

Ett positionsbyte som kändes udda för anfallaren men som alltså gav omedelbar succé.

– Det är ganska nytt och ovant för mig. Allt man gör blir spegelvänt och man kommer hela tiden till med högerfoten, som inte är min bästa fot. Men jag ser det som utvecklade och tycker bara att det är bra att jag kan spela på olika positioner, säger Awad.

Spelar du på ett annat sätt till vänster i anfallet jämfört med till höger?

– Jag vill göra samma saker som till höger, jag vill röra mig inåt. Men det gäller egentligen bara att hitta de rätt ytorna där det är lite mer fritt. Det kommer.

Premiärvinsten innebär stärkt självförtroende menar 28-åringen. Samtidigt är han inne på att det finns mycket som kan, och måste, bli bättre för VSK framöver.

– Defensivt gjorde vi en bra match men offensivt tycker jag att det finns mer att hämta. Där kan vi mycket, mycket bättre. Vi måste hålla i bollen mycket mer och vila med den. Men det är första matchen på ganska länge så det är bara skönt att komma igång. Det blir bättre med tiden, avslutar anfallaren.

Matchfakta/superettan

AFC Eskilstuna–Västerås SK (0-1) 0-1

Mål: 0-1 Ahmed Awad (36)

Varningar VSK: Kevin Custovic, Samuel Holm

Så startade VSK:

Anton Fagerström –Sean Sabetkar (K), David Engström, Calle Svensson – Kevin Custovic (ut 69), Jonas Hellgren, Pedro Ribeiro, Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 75), Douglas Karlberg, Ahmed Awad (ut 74)

Inhopp: Albin Sporrong (in 69), Samuel Holm (in 74), Brian Span (in 75)