Talangens sena kvittering räddade VSK – när Grönvitt kryssade mot allsvenska AIK

Försäsongspremiär borta mot tuffast möjliga motstånd. Den allsvenska tabellfyran AIK borta på en soldränkt Skytteholm.

Den nye VSK-tränaren Thomas Askebrand hade valt att presentera ett helt nytt grönvitt spelsystem. Och i 52-åringens 3–4–3 fanns två oprövade kort på de centrala mittfältet. Samuel Holm och Kevin Custovic.

VSK fick en halvknackig start när landslagsstjärnan Sebastian Larsson fick placera in en frispark från straffområdslinjen. Inte helt otagbart för Anton Fagerström.

1–0. Redan efter fyra spelade minuter.

Det tog cirka 20 spelminuter på Skytteholm innan VSK tycktes hitta in i matchen. Spelet jämnade ut sig efter en kraftig AIK-anstormning första halvan.

Grönvitt behöll elvan intakt till starten av den andra halvleken och åt sig in i matchen. Halvleken inleddes med att Douglas Karlberg nickade ett fint inlägg från Filip Tronêt i stolpen.

VSK fortsatte visa mod. Och utmanade inledningsvis på ett helt annat sätt än i den första halvleken.

Grönvitt skapade fortsättningsvis en rad halvchanser samtidigt som AIK tycktes slå av än mer på takten.

I den 84:e minuten höll sig VSK-talangen William Videhult framme på ett långt inlägg mot den bortre stolpen och nickade in kvitteringen.

Ett kvitteringsmål som fastställde slutresultatet. 1–1.

Matchens tre bästa VSK-spelare:

1. Douglas Karlberg, anfallare

Hade en svår nöt att knäcka i AIK:s mittback Per Karlsson. Men löste uppgiften fint. Ofta spelbar och en referenspunkt i det grönvita anfallet. Nickade kvitteringsförsöket i stolpen efter 55 minuter.

2. Calle Svensson, mittback

Spred lugn i VSK:s backlinje i inledningen av matchen. Lugn när det krävdes, klev på när läge gavs. Hittade även iväg med en riktigt vacker högermacka (!) till Filip Tronêt.

3. Emil Skogh, wingback

Hade kanske inte sin offensivt bästa match. Men ytterforwarden visade att han behärskar rollen som wingback/ytterback. Löpstark, aggressiv och följsam.

Matchfakta

AIK–VSK 1–1 (1–0)

Mål: Sebastian Larsson (4, frispark), 1–1 (84) William Videhult (Simon Johansson)

Publik: 3803 åskådare på Skytteholms IP

Så spelade VSK:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar, Calle Svensson, Pontus Fredriksson (ut 80) – Filip Almström Tähti, Samuel Holm (ut 64), Kevin Custovic, Emil Skogh (ut 64) – Filip Tronêt (ut 69), Douglas Karlberg, Brian Span (ut 72).

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén, Viktor Steen (in 80), Albin Sporrong (in 64), Filip Ottosson (in 64), Simon Johansson (in 72), Pedro Ribeiro, William Videhult (in 69).