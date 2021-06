TB-ordföranden kritisk till förbundets beslut: ”Märkligt skött"

Anmäl text- och faktafel

På måndagsmorgonen blev det offentligt att tio bandyallsvenska klubbar, däribland Tillberga bandy, i fredags lämnat in en skrivelse till förbundet. Där protesterar de mot att tre klubbar, Kungälv, Jönköping och Boltic, fått sänkta sanktioner för de matcher under fjolårssäsongen där de lämnade walk over. Detta efter att, som Bandypuls avslöjade förra veckan, förbundsordföranden Per-Anders Gustafsson på egen hand slutit överenskommelser med de tre klubbarna.

Detta trots att klubbarnas yrkanden om sänkta sanktioner tidigare slagits ner av förbundets tävlingskommitté.

De tio protesterande klubbarna, där alltså Tillberga ingår, anser att detta står i strid med vad man kommit överens om tidigare.

– Vi tyckte att det var tydligt vilka förutsättningar som gällde när det kom till de här sanktionsavgifterna och vad som skulle ingå i de beloppen, det skulle handla om motsvarande resekostnader till den inställda matchen. Sedan vet vi inte vad som bestämts här mer än att beloppen plötsligt är lägre än så för de här klubbarna, säger Tillbergas ordförande Calle Juhlin.

Förbundsordförande Gustafssons agerande fick till följd att tävlingskommitténs ordförande Christer Persson lämnade sitt uppdrag i protest. Tillberga och de andra klubbarna anser heller inte att det hela gått rätt till.

– Det är märkligt skött alltihop och jag kan väl tycka att beslutet kommer från personer som inte har mandat att sköta sådana saker. Jag hoppas att beslutet ska rivas upp och sedan får de personerna som ska sköta den här typen av frågor, och som har rätt att göra det, titta på det för det som har skett nu är inte rätt, säger Calle Juhlin.

I skrivelsen skriver de tio föreningarna bland annat att de "motsätter sig beslutet att rabattera sanktionsavgifterna" och att "vi accepterar helt enkelt inte detta och kräver att beslutet rivs upp. Det har fattats på felaktiga och icke sakliga grunder".

De tio klubbarna som skrivit på skrivelsen är Falu BS, Kalix, Gripen, Katrineholm, Lidköpings AIK, Ljusdal, Tillberga, UNIK, Västanfors och Åby/Tjureda.

Den enda klubben som inte skrivit på är Nässjö IF.