Tedin: Försvaret deltar i pride. Det ska vi vara stolta över

KRÖNIKA. Det finns ingen särskild dag för mellansyskon att gå ut på gator och torg för att visa stolthet över sin grupptillhörighet. Vi med blodgruppen ARh+ har alltid sluppit smyga med detta på badstranden, i bastun eller i arbetslivet.

Så länge sexuell läggning och identitet inte ses som en lika självklar sak som att vara nummer två i en syskonskara av tre eller råka ha den vanligaste blodgruppen i landet, lika länge behöver vi delta i eller på annat sätt stödja en prideparad nära oss. Pandemi eller inte pandemi.

Stockholms pride börjar under måndagen och ska genomföras under coronasäkrade och digitala former. Till Västerås kommer den 8-11 september, liksom till Malmö. Andra större orter i Sverige har hunnit avverka eventet i början av sommaren.

Men att vi trots allt är på väg att närma oss form av normaltillstånd i förhållande till hbtq-frågor kanske gick att se under söndagen.

Försvarsmakten hade köpt en helsidesannons på pappersupplagan av Svenska Dagbladets förstasida. Bilden föreställde fyra stridsklädda soldater där tre var beväpnade med automatvapen och den fjärde, i täten av gruppen, bar på en regnbågsflagga. "En flagga värd att försvara" löd rubriken, med tillägget "Vi försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer."

Därefter hände – ingenting.

Mitt eget Facebook-flöde var upptaget med OS-seglingen. På Twitter pågick den vanliga gyttjebrottningens brun- och röd-grönsmetning som vanligt. Men inte om prideannonsen i SvD. I P1 fällde en stor och stark skäggig karl glädjetårar över sin guldmedalj i diskus. Förslag om att det ska kosta 800 kronor i böter att fimpa på gatan toppade eftermiddagsnyheterna. Allt var alltså som vanligt på nyhetsfronten en sommarsöndag i månadsskiftet juli- augusti.

Försvarsmakten är vårt yttersta skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige, där även rätten att få älska vem man vill och vara den man vill står bredvid rösträtt, yttrandefrihet och mötes- och organisationsfrihet. När den in en helsidesannons i en av landets största dagstidningar känn det helt följdriktigt.

Organisationen har gjort en lång resa sedan 1970-talet, då homosexualitet som sjukdomstillstånd slutligen togs bort ur Försvarsmaktens reglemente. Sedan dess har värnplikten hunnit avskaffas och återinföras och omfattar även kvinnor. Vi har kvinnliga generaler, även om det skulle dröja ända till år 2000 innan en officer kom ut som öppet homosexuell. Inom det militära arbetar man målmedvetet med värderingar och jämställdhet, även om man har en bit kvar. I flottan råder det till exempel stor osäkerhet vad som gäller för gravid personal placerade på fartyg.

Ändå är det ljusår från hur det en gång i tiden varit. Vi äldre män som gjort värnplikten fick tidigt stifta bekantskap med b-ordet på landets kaserngårdar. Slipsen var b-igt knuten. Att stå på b-avstånd i ledet fick var och varannan överfurir att få paroxysmer av indignation. Den som var b och som var öppen med det på mönstringen sorterades ofta bort i all tysthet, vilket dåvarande RFSL bedrev en kampanj mot redan på 1980-tlat. För även den som råkar vara bög kan ju faktiskt vilja försvara fosterlandet, vilket var långt från självklart i dåtidens försvarsmakt. Liksom tanken att stå upp för sexuella minoriteter under denna tid, som lyckligtvis ligger bakom oss.

Försvarets ställningstagande för våra fri- och rättigheter alltså flög helt under radarn under söndagen. "Jag har inte nåtts av några reaktioner", sade Försvarsmaktens kommunikatör Therese Fagerstedt lite uppgivet till TT. Hon och hennes kollegor hade laddat för en kritikstorm som uteblev.

Skönt.

Anmäl text- och faktafel