Tedin: OS med förinspelat publikljud blir lite som karaoke

KRÖNIKA. Så blev det till slut en invigning av sommarolympiaden i Tokyo denna andra pandemisommar. Under fredagen marscherar deltagare och ledare in på en pandemitom huvudarena.

Redan uppskjuten i ett år – arrangemanget heter officiellt fortfarande "Tokyo 2020" – vilar det något ödesmättat över spelen.

Inte för att dopingavslöjanden kring enskilda aktiva börjat droppa in. För det hör till. Inte för att Ryssland åter inte deltar som land på grund av landets systematiska dopingfusk på 2010-talet, för det har vi vant oss vid vid det här laget.

I stället är det arrangörerna själva som står för grodorna. Inte bara för att coronasmittan givetvis nästlats sig in i den så kallade OS-byn, där deltagare och ledare bor. Detta trots karantän och kontaktförbud för deltagarna.

Utanför Sverige, alltså i de länder där vår vinst häromdagen mot USA i fotboll knappt blev en blipp på sportradarn, har det pratats desto mer om alla skandaler i arrangörskommittén. En hög representant plockades bort – rättvist – för att han tyckte att kvinnorna i organisationen tog för mycket plats. En annan petades efter att ha föreslagit att en känd japansk artist skulle uppträda utklädd till gris – hon råkar vara en av Japans få kvinnliga plus-size modeller. Till sist fick den kreative chefen för själva invigningsceremonin silkessnöret för att han avslöjades med att ha spridit antisemitiska uttalanden i sin ungdom.

Till råga på allt ska alla tävlingar genomföras utan publik. Länge var det bestämt att bara de som redan befann sig i landet skulle släppas in. Sedan dess är världen på god väg in i en fjärde virusvåg så nu släpps ingen in alls.

Publikljudet som ska spelas upp på arenorna kan nog inget annat än att understryka tomheten. Tokyo-OS kan därför gå till historien för att ha skapat en sportversion av karaoke.

Personligen ser jag fram emot att få se Max Salminen segla Finnjolle. Redan 2012 tog han tillsammans med Fredrik Lööf en sensationell guldmedalj i Starbåtsklassen. Att Sverige knep det sista guldet för båttypen var följdriktigt. Staren är numera utrangerad som OS-båt, vilket kanske var på tiden. Den var med redan i Stockholm 1912.

Ute på sjön slipper seglarna sannolikt också höra något förinspelat publikljud.

Skönt att i alla fall någonting är som det alltid varit på OS.