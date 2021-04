The Hives planerar för spelningar både i sommar och höst – Niklas: ”Har varit långa perioder utan varandra”

– Förhoppningsvis blir det av nu. I och med pandemin så tror jag att releasefaktorn kommer att bli stark. Så stark att vi som band kanske inte kan hantera situationen om att få börja spela igen, säger Hives-gitarristen Niklas Almqvist, till FP.

Sommaren är bokad och hösten lika så. Under en vecka ska The Hives, tillsammans med The Offspring, turnera i Storbritannien, med start den 23 november.

Niklas Almqvist ser nu fram emot att få komma ut och spela som ett band igen eftersom att det är viktigt.

– Det är konstigt att ha ett band som man inte får spela med. Vi har gjort det här professionellt sedan 2001. Spelar man inte så blir man också sämre. Så det är viktigt för oss av alla anledningar, säger Niklas Almqvist.

Så när The Hives fick förfrågan om att slå följe med The Offspring kunde de inte tacka nej.

– Vi har också spelat med dem förut och stött på dem under olika festivaler. Vår musik berör samma genre så det ska bli jättekul, säger Niklas Almqvist.

Likt andra arbetsplatser har även bandet fått tänka om när det kommer till deras arbetsförhållande. Niklas Almqvist anser inte heller att pandemin direkt gjort bandet mer kreativt utan sammanfattar pandemiåret som mer tråkigt.

– Varje morgon har man fått vakna upp med osäkerhet över om man kan repa. Som band är det otroligt mycket som man inte har kunnat göra. Det har varit långa perioder som vi inte har setts alls.

Niklas Almqvist fortsätter.

– I början visste man ju ingenting om det här viruset. Vi har kunnat jobba hemma men det är inte alls optimalt och det har nog inte gjort att vi varit mer kreativa. Vi har haft våra digitala spelningar och det har fungerat bra. Det har helt enkelt varit så roligt som man kan ha det under dessa omständigheter.

Niklas Almqvist tror och hoppas på att Storbritannien är rätt land för arenaturnén trots att pandemin fortfarande råder.

– Det känns som ett säkert land eftersom att de ligger före oss i vaccineringen. Jag har även fått höra att några Fagerstabor är sugna på att följa med och se oss lira.

– Så varför inte åka till England, titta på lite engelsmän, äta Fish and chips och lyssna lite på musik.

Om pandemin visar sig att bestå och restriktionerna åter skärps kommer bandet tvingas att ställa in. Vad de istället kommer att göra, tycker han är svårt att svara på.

– Vi får väl fortsätta att jobba på skivorna. För material det har vi. Nästan för mycket. Men vi får helt enkelt hålla tummarna nu så att vi kan börja spela igen, säger han.