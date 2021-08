Tidigare VIK-talangen skriver på för ny klubb

Anmäl text- och faktafel

Talangen Filiph Åström anslöt till VIK:s juniorganisation och klubbens J20-lag inför den gångna säsongen. Där svarade han för en poängsuccé och noterades för 10 poäng på 12 matcher.

Detta ledde till att han flyttades upp till A-laget där han under säsongen noterades för 16 matcher och ett poäng under grundserien, samt tre matcher under slutspelet.

Nu står det dock klart att den 20-årige forwardstalangen lämnar VIK för att istället fortsätta hockeykarriären i hockeyettan och klubben Vännäs HC. Åström är tidigare fostrad i Björklövens juniororganisation och tog vägen via Frölundas organisation fram till VIK.

Men nu blir det alltså en flytt hem till Västerbotten för forwardens del.

– Verkligen roligt och spännande att Filiph vänder hemåt efter några år i Frölunda och senast i Västerås. Filiph är allt vi i Vännäs vill ha i en spelare, han är vältränad, välskolad och verkligen beslutsam att bli så bra han någonsin kan bli. Han kommer passa perfekt in med alla andra vinnare vi har i vårt lag, säger klubbens sportchef/huvudtränare Jesper Jäger till klubbens faceboksida.