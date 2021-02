Tidsplanen spricker: Därför försenas nya Näslundskolan

Anmäl text- och faktafel

Som VLT tidigare rapporterat ligger kommunen redan efter tidsplanen. Gamla skolan skulle vara riven nu och bygget av den nya ha påbörjats.

Men upphandlingen av jobbet – att riva och bygga – har som VLT berättat stött på patrull.

Ett byggföretag som inte vann upphandlingen, Aros bygg och förvaltning, har ifrågasatt hur den gick till och begärt en överprövning.

Förvaltningsrätten fick in företagets begäran i december men har ännu inte hunnit ta sig an ärendet.

Och tiden går. Hallstahammars kommun har hoppats på ett snabbt rättsligt avgörande som går deras väg för att kunna ge klartecken till det byggföretag som vann upphandlingen att börja.

Men nu har Hallstahammars kommun fått ett besked som raderar ut det sista hoppet om att den nya skolan kan byggas klart i tid.

Tanja Grundström, jurist och ansvarig för upphandlingar i Hallstahammars kommun, kontaktade förvaltningsrätten i Uppsala för att få veta när frågan ska avgöras.

Så här löd svaret från föredragande jurist på Enhet 1, förvaltningsrätten i Uppsala:

”Jag har förståelse för att det är en viktig upphandling för kommunen och andra berörda. Det finns dock för närvarande cirka 80 pågående upphandlingsmål på domstolen. Vi handlägger som utgångspunkt målen i den ordning de kommer in till domstolen. Målet gällande Näslundsskolan kom in till domstolen i december 2020. De äldsta målen som är under handläggning för närvarande kom in till domstolen under augusti och september 2020. Jag kan tyvärr inte lämna några närmare besked om när mål nr 8658-20 kan komma att avgöras”.

Kjell Ivemyr (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tar beskedet att det kan dröja flera månader innan ett besked kommer med viss ro.

– Detta är något som vi som kommun inte kan påverka, konstaterar han.

– Rent spontant låter det som att tidsplanen 2022 inte kommer att hålla. Men Fredhemsskolan står ju där den står.

Det är på Fredhem eleverna från Näslund går sedan skolan i området stängdes 2017 efter att personer fått allergiska reaktioner av inomhusluften.

Enligt Kjell Ivemyr kan kommunen fortsätta att använda Fredhemsskolan för Näslundelever även efter 2022.

Fredhemsskolan ska framöver, när nya Näslundskolan är byggd, avlasta Nibbleskolan och Lindboskolan, där ”det börjar bli trångt”, enligt Kjell Ivemyr. Att Näslundeleverna nu blir kvar till 2023 ska inte innebära några stora problem, bedömer han.

– Det är synd att det blir så här. Men samtidigt är det tur att vi har tillgång till Fredhemsskolan. Kostnadsmässigt får vi större utgifter för bussningen, men om det dyker upp andra problem får vi lösa det. Det viktigaste är att vi bygger en bra skola som håller över tid.