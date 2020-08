Till minne – Bo Ohlsson

Bo Ohlsson, Gesala, har hastigt avlidit i en ålder av 77 år. Närmast anhöriga är hustrun Gun och barnen Lena och Boa.

”Nu ska Bo Ohlsson deklamera Det Eviga av Esaias Tegnér”, sa rektor Klum. Det var skolavslutning i Nacka Läroverk och året 1960.

När Bo kom till versraderna fem och sex: Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort klappade vi, hans kamrater, händer. Fast vi kallade honom inte Bo utan Plankan.

Han var lång och smal. Vi bodde alla på Finntorpsvägen, tre åttavåningshus med små balkonger målade i grönt, gult och blått.

Det har gått nästan sju decennier. Vi träffas då och då och är överens, bättre uppväxt finns inte. Vi tog ansvar och skötte oss själva. Inga föräldrar bestämde och skjutsade. Inga idrottsledare blåste i pipa.

Klockan 07:40 knackade vi på hos varandra och gick tillsammans två kilometer till skolan. I Finntorp fanns en liten grusplan. Vi spelade fotboll, brännboll, hockey och Plankan försökte få fart på sitt motordrivna modellplan. Det luktade eter, smattrade och flög runt, runt. Bosses intresse för flyg höll i sig. Han tog flygcertifikat och var djupt engagerad i berömda DC 3:an Daisy.

1959 föddes galna skiffeltiden. Bosses skiffelgrupp bestod av två gitarrer, bas och tvättbräda. Bosse spelade bas: En sockerlåda, ett kvastskaft och en D-sträng. Sen började han spela dragspel och sen piano. Pianot var ett problem. Hissen var för liten. Vi kompisar bar kolossen uppför spiraltrappan till våning åtta där Bosse bodde – 128 trappsteg.

Efter studenten skingrades vi, som frön från en maskros vid midsommar. En blev jurist, en civilingenjör, en gymnastikdirektör, en

författare…

Längst flög Bosse. Han, Gun och barnen flög till Malaysia, Vietnam, Laos, Kina och Etiopien. 2009 doktorerade Bo med avhandlingen ”Farmers and Forest Land Use in Lao PDR and Vietnam”.

Men Bosses fasta punkt var Gesala utanför Västerås med familj, hästar, hundar och myskankor. Vi saknar dig Plankan.

Erling Matz och barndomsvännerna i Finntorp.