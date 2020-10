Till minne – Christina Lagerlöf

I början på 1990-talet, när arbetslösheten hade förmörkat tillvaron för många svenskar, ser jag en morgon våren 1993 på TV och läser i VLT om en ung, arg kvinna, som står på Stadshustrappan i Västerås och kraftfullt demonstrerar mot politikernas svek mot alla dem som mist sina jobb. Tio måndagar – i ur och skur – stod Christina Lagerlöf där med sina banderoller och talade i en lånad mikrofon om arbetslösheten, som smärtsamt och plötsligt drabbat så många svenskar. Till sin hjälp hade hon ibland fackliga representanter, som ville stötta och visa henne och andra arbetslösa sin solidaritet. Christina ville nämligen ge arbetslösheten ett ansikte och göra de arbetslösas problem synliga för makthavarna. Själv blev jag så berörd när jag såg demonstrationen, att jag genast ringde henne och frågade: ”Hur törs du stå så där på Stadshustrappan? Jag skulle vara jätterädd!” Då svarade hon mig: ”Jag är rädd jag också, men kom med, så blir vi fler som visar vår upprördhet!” Och så blev det.

Christina var varm, modig, omtänksam och stark, fastän hon var svag fysiskt. Hon skrev ändå in sig som medlem i det Socialdemokratiska partiet i Västerås med argumentet: ”Vi måste ta vårt demokratiska ansvar för att få förändring!” Och så fick det bli när Åke Hillman räckte fram medlemsblocket. Tillsammans bildade vi det året en S-Mediaförening för att få in en fot i partiet och snabbt börja påverka. Vi lärde oss fumligt på egen hand att filma och spela in närradiointervjuer för att visa hur viktig media skulle bli i den framtida politiken. Vi hade möten och utåtriktade aktiviteter i valtider, och vår S-grupp var nog ett litet udda inslag i sossefamiljen. Vi intervjuade flera Riksdagspolitiker som Göran Persson, Mona Sahlin, Margot Wallström med flera, samtidigt som vi kämpade hårt för att hitta ett fast jobb att gå till.

Christina Lagerlöf blev snabbt känd och respekterad och kom inom kort att röstas in i Västerås Kommunfullmäktige. I många år kämpade hon mot svåra smärtor, vilket gjorde att hon med tiden blev tvungen att trappa ner på sina aktiviteter. Men intresset för politiken hade hon kvar så länge hon levde. Hennes yrke var i grunden sjuksköterska. Hon berättade om sina nattvak – ofta mellan två våningar – och sökte så småningom och fick en tjänst som utbildad företagssjuksköterska, vars ekonomiska statsstöd sen skars ner av den dåvarande Bildt-regeringen.

Den 26 september 2020 avled Christina Lagerlöf, 70 år. Sörjd och oerhört saknad av främst maken Tord och hennes stora familj, släkt och vänner. En älskad livskamrat och vän har gått ur tiden!

Solveig Ingemarsson