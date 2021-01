Till minne – Donal O´Sullivan

När jag läste i VLT att min gamle kollega och mentor Donal O´Sullivan gått bort gick min tanke till länge sedan svunna tider.

Det var 1950 tal, jag hade som nybliven ingenjör kommit till ASEA. Hela Europa låg i spillror efter krigets bombardemang. ASEA stod med oförstörda verkstäder och hade under en framsynt ledning under VD Åke Vrethem och cheferna för kraftavdelningen Carl Gustav Stensson och industriavdelningen under Gunnar Lindahl byggt upp goda teknikavdelningar. På kraftsidan hade ingenjör Erling Hesselager skapat en effektiv exportavdelning genom att rekrytera unga duktiga ingenjörer från hela världen, bland dem ett gäng ingenjörer från Australien. Där arbetade Donal. Han blev min mentor. Vi offererade framgångsrikt vattenkraftgeneratorer till det stora Snowy Mountains Projektet i Australien. Detta blev ingången till ASEA:s stora framgångar i hela världen för sådana maskiner.

Donal var en spirituell, humoristisk och god lärare för mig. Han och hans hustru Una och familj bosatte sig i Västerås.

Jag minns att han bjöd oss på Irish Whisky när hans söner föddes. Det var våra bästa år.

Donal blev montageledare för generatorerna i Snowy Mountain. Jag träffade honom många gånger under mina resor dit. Han blev chef för ASEA:s kontor i Brisbane.

Donal är utan tvekan en av dem som bidrog till att lägga grunden för vårt Australiska bolags framgångar. Han var en hedersman.

Åke Nilsson