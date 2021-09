Till minne – Edith Juhlin

Edith Juhlin var en mycket uppskattad och duktig ordförande i Föreningen Norden under många år i Västerås. Undertecknad efterträdde Edith 1998 och det var ingen lätt uppgift att vara den som skulle ta över efter en mycket omtyckt och driftig ordförande.

Förutom att Edith var ordförande i föreningen ledde hon också studiecirklar om nordisk litteratur under flera år, där jag själv också var en av deltagarna. Det jag imponerades av var att hon alltid var mycket förberedd och påläst om de olika författarna och verken varje gång. Med tanke på att hon var utbildad sjuksköterska och inte lärare i nordisk litteratur, fick hon säkert lägga ner mycket arbete på förberedelser. Det visar att hon hade ett genuint äkta intresse för ämnet. Dessa cirkelträffar var mycket uppskattade under många år av oss deltagare under Ediths ledning.

Jag minns också att vi hade alla styrelsemöten hemma hos Edith i hennes lägenhet och varje gång hade hon bakat en god kaka till kaffet. Det var alltid en trevlig stämning och atmosfär under hennes ordförandeskap. Även på dessa möten var hon ordentligt förberedd och hade många olika intressanta programförslag varje gång att delge oss övriga i styrelsen, där jag själv var ordinarie ledamot.

När jag själv sedan blev vald till ordförande 1998 och Ingrid Bolin (som tyvärr inte lever längre) vice ordförande, så stöttade Edith oss hela tiden som adjungerad ledamot och var behjälplig med föreningsarbetet. Edith var också aktiv i många andra föreningar och en flitig besökare i bibliotekets hörsal.

Vår f d ordförande i Föreningen Norden, Edith Juhlin, har lämnat oss, men vi kommer alltid att minnas henne med glädje och tacksamhet.

Alice Widlund

Ordförande i Föreningen Norden, Västerås