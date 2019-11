Till minne – Eva Liwing

Eva Liwing var en mångårig medarbetare och under nittiotalet facklig ordförande för SKTF (numera Vision) i Västerås stad.

Jag minns med glädje många år av gott och givande samarbete när Eva var SKTF-ordförande i stadshuset.

Eva och jag hade en hel del med varandra att göra under åren jag var personalchef för socialförvaltningen/proAros och därefter personaldirektör för Västerås stad. Jag uppskattade vårt samarbete väldigt mycket och kände också att det var ömsesidigt. Eva var alltid en engagerad, rakryggad och pålitlig facklig företrädare och hon var väldigt mån om dem hon företrädde. Eva var dessutom mycket lösningsinriktad, finurlig och underfundig med en stor portion humor. Hon älskade att hitta på lite tok i vardagen och hade nära till skratt så det blev många glada stunder tillsammans. Visst hade vi olika uppfattningar som de arbetsgivar- och arbetstagar-representanter vi var. Men tvisteämnen löste vi alltid konstruktivt och det blev många bra uppgörelser under dessa år. Minns också med glädje ett antal års morgontidiga, informella och lite tokiga Lucia-fika som Eva bjöd in till på SKTF- kansliet i Stadshustornet.

När Eva lämnade sina fackliga uppdrag sågs vi inte lika ofta och när hon gick i pension blev det förstås än mer sällan.

Vi skulle ha setts tidigare i höst över en fika men tyvärr kom hennes sjukdom i vägen.

Förstod inte då hur allvarligt det var. Dj-a Cancer!!

Eva, du lämnade oss och den här världen alldeles för tidigt! Nu vilar du med din älskade Bosse hos änglarna.

Monica Ericsson

fd personaldirektör och fd stadsdirektör i Västerås stad