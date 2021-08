Till minne – Ingemar Sidén

Visans Vänner i Västerås sörjer Ingemar Sidén som har lämnat oss. Han är den av oss som varit med längt i 52 år!

Han har varit ordförande, vice ordförande och sekreterare. Eftersom Visans Vänner är en förening där medlemmarna väljs in så valdes jag just in av Ingemar. Vi var kolleger på Viksängsskolan och hade visan och musiken gemensamt.

Ingemar var en trogen gäst på alla möten, alltid väl förberedd med sin gitarr. Han hade favoritsånger som vi alla kom att älska. Han sjöng Qvicks Rosen på ett blygt och charmigt sätt och så Sängen av Olle Adolphson, som han sjöng med humor och mycket stor inlevelse. Hans repertoar var stor och han var ambitiös och lärde sig alltid nya sånger. En stor trubadur har lämnat oss.

Vi saknar honom och sänder även våra tankar till hans båda döttrar Mercedez och Annika med familjer.

Lisbet Gemzell