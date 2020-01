Till minne – Kia Kjellén

Kia Kjellén, född Wallner, Uppsala har avlidit i en ålder av 69 år. Närmast sörjande är sonen Tom med familj.

När Kia Kjellén för två år sedan gick i pension hade hon, med ett kort avbrott för ett arbete på Handelshögskolan i Stockholm, varit en mycket uppskattad medarbetare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet under mer än fyrtio år.

Till Uppsala hade hon kommit efter att ha växt upp i Västerås och tagit studentexamen vid Rudbeckianska gymnasiet. Hon genomförde därefter studier i engelska, nordiska språk, spanska och svenska vid universitetet.

Som nyanställd vid vår institution var hon först under några år institutionssekreterare för att sedan under många år sköta institutionens distans- och långdistansundervisning. På så sätt kom hon att utveckla ett stort nätverk med företagsekonomistudenter över hela världen. Om detta vittnade världskartor med många färggranna nålar för de platser där hennes studenter befann sig. För dessa löste hon med glatt humör olika praktiska problem så att de fick möjlighet att genomföra sina studier.

Samma sak gällde de yrkesarbetande studenter som deltog i den MBA-utbildning som institutionen bedrev under många år. Här var Kia Kjellén den sammanhållande kraften för såväl deltagarna som de olika lärarna. Genom positionen som intendent kom hon senare att vara en mycket viktig kugge i institutionens administration med ansvar för lokaler, inköp och reseadministration.

Därutöver var hon den perfekta arrangören av olika arrangemang såsom diplomeringshögtider och de årliga Uppsala Lectures in Business. Framför allt var det hon som under lång tid såg till att institutionens medarbetare med jämna mellanrum kom tillsammans under festliga former. På så sätt bidrog hon på ett aktivt sätt till att skapa en god stämning på institutionen.

Vi minns hennes glada skratt, hennes goda humör och hjälpsamhet. Sorgen vid institutionen är stor att ha förlorat en mycket högt värderad tidigare medarbetare.

För kollegerna vid Företagsekonomiska institutionen

Lars Engwall/Professor emeritus

Arne Sjöblom/Prefekt