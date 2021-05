Till minne – Lars-Olov Andersson

Lars-Olov Andersson föddes 1946 i Skinnskatteberg och avled den 6 april 2021. 1974 åkte han och frun sjuksköterskan Maj-Britt ut till den nybildade staten Bangladesh för att hjälpa till i det stora hjälparbete som Svensk Pingstmission inlett där några år tidigare.

Den 12 september 1970 hade Östpakistan drabbats av en destruktiv, tropisk cyklon. Städer jämnades med marken, många av de låglänta öarna i deltats ytterområden blev helt översköljda av vatten. Totalt berördes 3,6 miljoner människor av ovädret och cirka en halv miljon människor omkom.

Svenska missionärer i Västpakistan var snabbt på plats för att hjälpa och snart kom andra hjälparbetare direkt från Sverige, senare även Lars-Olov och Maj-Britt. Tack vare medel från SIDA kunde Svensk Pingstmission förutom akuta katastrofinsatser starta barnhem, vanliga skolor och yrkesskolor, ge sjukvård och hälsovårdsutbildning, starta fiskeprojekt med mera.

I tre omgångar fram till 1985 verkade Lars-Olov och Maj-Britt i olika funktioner i det sociala arbetet men kunde även göra andra viktiga insatser i samverkan med myndigheterna och den inhemska kristna församlingen, bland annat i deras tryckeri, som i början av 1990- talet årligen tryckte även cirka 300 000 bibeldelar till Bangladeshs bibelsällskap.

I Sverige har Lars-Olov varit mycket aktiv i Västerås Pingstförsamling som ansvarig för arbete i andra länder, styrelseledamot, kassör med mera och gjorde åtskilliga resor till Afrika och Asien för uppföljning av projekt inom bland annat utbildning och sjukvård.

Lars-Olov spelade under 1998 en central roll i frigivandet av de två ungdomarna Daniel och Paulina Brolin som kidnappats i Dagestan och satt fängslade under vidriga förhållanden på hemlig ort i Azerbajdzjan under nära ett halvt år.

Lars-Olov var en flitig, kunnig, villig och ödmjuk arbetare i Herrens tjänst som gärna gav sin medmänniska ett handtag. Hans liv påminner oss om orden i Bibeln ”Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Gå in i din herres glädje!”

Alf Borgström