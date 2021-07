Till Minne – May Halén

Sönerna Lars-Olof och Robert minns sin mamma May Halén.

May Andersson var hennes flicknamn, född i Stockholm av Maria Andersson. May berättade att hennes mor inte kunde ta hand om sin dotter. Hon hade fött May utan att vara gift. Mor Maria var tvungen att göra avbön i Missionsförsamlingen och fick inte bo kvar i stan. De for till Stockholm. Fadern i fråga låtsades inte om att de fanns. Mays mor fick höra talas om Sparvboet och åkte dit. När de kom dit tittade doktor Karl Idar på May: ”Flickan är ju undernärd. Vi måste ta hand om henne”.

May blev kvar och träffade inte sin mor förrän hon var sju år, men bodde kvar på Sparvboet tills hon var 14 år. På barnhemmet fanns det max tio barn och Tant Agnes Olsson var föreståndarinna. Hon skötte barnhemmet på dagarna och sydde kläder åt barnen på nätterna. May gick i Jakobsbergskolan, den låg så nära och hennes magister var Verner Lindgren. Omtyckt lärare, sträng men rättvis.

När May hade gått ut folkskolan var det dags att lämna det trygga Sparvboet. Vart skulle hon ta vägen? May fick bo hos Edit Lilja i Orsa. Edit hade också kommit till Sparvboet när hon var baby. Edit var elva år äldre än May. Efter ett par år i Orsa ville May vidare och flyttade tillbaka till Västerås. 1946 började hon arbeta på sjukhemmet vid Stallhagen. May gick undersköterskekurs och började vid flygets centrala skolors läkarmottagning på Viksäng.

May träffade sin man Olof Halén första gången utanför vid Missionskyrkan, hon gick med i juniorföreningen. May gick sommarkurs på Tärna Folkhögskola där också Olofs syster gick. Kärleken började att spira och de gifte sig 1951 i Linköping där Olof hade sitt arbete som flygsignalist. Så småningom flyttade familjen tillbaka till Västerås. May och Olof fick två pojkar, 1953 föddes Lars-Olof och 1958 föddes Robert. 1959 flyttade familjen till Engvallsgatan 6 i Västerås där May bodde kvar ensam efter Olofs död 2002. 2016 flyttade hon till Skallbergets Servicehus. Hon avled 21 juli 2021, 95 år gammal. May Halén efterlämnar närmast barnen med familjer.

