Till minne – Per Lundgren

Vår vän och branschkollega Per Lundgren har avlidit efter en tids sjukdom. Per har ägnat stor del av sitt liv åt begravningsbranschen. Han började redan 1982 på Huddinge begravningsbyrå för att 1984 börja på Begravningsbyrån Hultcrantz i Västerås. År 2000 fick han möjlighet att överta verksamheten och drev den fram till 2018.

Per var en uppskattad och respekterad kollega i begravningsbranschen och gjort stora insatser även i branschförbundet, Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer, både regionalt och genom arbete i förbundsstyrelsen.

Han hade stor yrkesstolthet och satte högt värde på värdighet och stil. Något både medarbetare, kunder och samarbetspartners som vi möter ofta vittnar om. Hans stor omtanke om sina medmänniskor gjorde honom särskilt lämpad för sitt yrkesval.

Vi, Marcus och Edward Götmar, som driver motsvarande verksamhet i Örebro och som övertog Hultcrantz i januari 2018, har haft en lång relation med Per sedan långt innan han övertog verksamheten. När Per på grund av sjukdom var tvungen att avyttra har vi förstått att lika viktigt som priset för verksamheten var värderingar och arbetssätt hos köparen. Vi känner oss hedrade över att vi fått Pers förtroende att driva hans företag vidare, och kommer att göra vårt bästa för att på ett ansvarsfullt sätt föra traditionen vidare på Hultcrantz.

Efter det att vi övertagit verksamheten har vi många gånger fått höra; ”då har ni mycket att leva upp till”, vilket är ett bevis på hur respekterad Per var i sin yrkesroll.

Jag, Bengt Gustavsson, och Per har varit både kollegor och konkurrenter men haft en nära vänskap och samarbete under många år. Vi har tillsammans drivit en rad projekt inom branschorganisationen där Per alltid deltagit med stor entusiasm.

Som kollegor i branschen under många år följer även en vänskap. Det har alltid varit roligt att träffa Per tillsammans med andra kollegor i olika sammankomster i begravningsbranschen. Han hade aldrig långt till ett skämt eller skratt när det passade.

Vi får nu säga ett stort varmt tack till Per för vad han var och vad han fick betyda för oss som vän och branschkollega. Våra tankar går nu till Pers familj.

Marcus och Edward Götmar, kollegor i Örebro samt efterträdare till Hultcrantz

Bengt Gustavsson, kollega i Västerås och Köping

Ulf Lernéus, förbundsdirektör Sveriges begravningsbyråers förbund.